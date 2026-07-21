Un tribunal de apelaciones rechaza el intento de Biden de bloquear la publicación de audios de las entrevistas para unas memorias

Publicado por Williams Perdomo 21 de julio, 2026

Un tribunal federal de apelaciones rechazó la solicitud del expresidente Joe Biden para impedir la publicación de grabaciones de audio y transcripciones de las entrevistas que concedió entre 2016 y 2017 al escritor Mark Zwonitzer, quien colaboró con él en la elaboración de sus memorias.

La decisión fue adoptada por un panel dividido de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia, que determinó que Biden no cumplió con los requisitos necesarios para obtener una medida cautelar mientras continúa el litigio. No obstante, el tribunal extendió hasta el 3 de agosto una suspensión administrativa para darle tiempo al exmandatario a solicitar una revisión adicional.

En un fallo de dos votos contra uno, la mayoría concluyó que existe un interés público “sustancial” en la divulgación del material, el cual fue utilizado por el fiscal especial Robert Hur durante la investigación sobre el manejo de documentos clasificados por parte de Biden tras su etapa como vicepresidente.

“El público tiene un interés significativo en arrojar luz sobre la investigación del fiscal especial sobre un exvicepresidente por el presunto manejo indebido y divulgación de información clasificada”, escribieron los jueces. Asimismo, señalaron que las versiones editadas de los audios y transcripciones reducen cualquier afectación a la privacidad del exmandatario.

Zwonitzer entrevistó a Biden en su residencia mientras trabajaban en sus memorias publicadas en 2017. Los abogados del exmandatario sostienen que las conversaciones fueron personales y que nunca estuvieron destinadas a hacerse públicas.

Las grabaciones llegaron a manos del Departamento de Justicia como parte de la investigación de Hur, que concluyó sin la presentación de cargos. Posteriormente, la Heritage Foundation y Mike Howell solicitaron el acceso a los materiales bajo la Ley de Libertad de Información. Inicialmente, el Departamento de Justicia se negó a entregarlos, pero en febrero de 2026 cambió de postura y anunció que divulgaría versiones con partes censuradas a los demandantes y al Comité Judicial de la Cámara de Representantes.

Biden intervino en el proceso judicial para intentar impedir la divulgación, argumentando que el material está protegido por las excepciones de privacidad contempladas en la legislación federal. Sin embargo, la corte concluyó que el interés público supera cualquier invasión residual de su privacidad.