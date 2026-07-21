El senador Bernie Moreno propone el 24 de julio de 2027 para las elecciones en Venezuela: una fecha en honor al libertador Simón Bolívar y Donald Trump

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 20 de julio, 2026

El senador republicano por Ohio, Bernie Moreno, propuso este lunes que Venezuela celebre sus próximas elecciones el 24 de julio de 2027, fecha en la que se conmemora el natalicio del libertador Simón Bolívar, como parte del proceso de transición democrática que impulsa la Administración Trump en el país sudamericano.

La propuesta llegó como respuesta directa a un anuncio del secretario de Estado, Marco Rubio, quien había confirmado horas antes que el 1 de agosto arrancará una nueva fase del diálogo entre el régimen interino venezolano, comandado por Delcy Rodríguez, y los representantes de la Asamblea Nacional electa en 2015, que ahora Washington considera como líderes legítimos del país.

“Gracias, secretario Rubio. El proceso para llegar a una elección en Venezuela es esencial. Una fecha histórica para elegir sería el 24 de julio de 2027, en honor al libertador original, ¡Simón Bolívar! También sería una gran forma de honrar al libertador moderno, el presidente Trump”, escribió Moreno en su cuenta de ‘X’, citando las declaraciones de Rubio.

La propuesta de Moreno se produce en un contexto donde Washington ha impulsado activamente el proceso de reconciliación política en Venezuela tras el terremoto que sacudió al país semanas atrás, dejando ya más de 5.000 víctimas oficiales. Rubio explicó en su comparecencia que un grupo representante de la Asamblea Nacional de 2015 —la última elegida democráticamente en el país y reconocida por Estados Unidos como el gobierno legítimo de Venezuela— se reunió con el régimen interino y acordó establecer un mecanismo formal para iniciar tanto conversaciones de reconciliación como el proceso de transición política.

“Esa acción representa muy buenas noticias. Para ser sincero, creo que se le ha dado poca cobertura mediática. Un grupo que representa a la Asamblea Nacional de 2015 (...) se reunió con el gobierno interino, y han acordado establecer un formato y un foro no solo para las conversaciones de reconciliación, sino también para iniciar el proceso de transición, que es lo que necesita el pueblo de Venezuela”, declaró Rubio, según la declaración oficial difundida por el Departamento de Estado.

El secretario de Estado también adelantó que las primeras reuniones oficiales de ese mecanismo están previstas para la primera semana de agosto, aunque evitó anticipar resultados concretos del proceso.

Ninguna autoridad venezolana ni el Departamento de Estado se han pronunciado formalmente sobre la fecha propuesta por Moreno para las elecciones, que hasta el momento constituye una sugerencia individual del senador y no una posición oficial de la Administración estadounidense.