El experto en seguridad Hugo Achá: “Trump debería ir por la acción directo y emplear todos los medios posibles contra el régimen cubano”

Publicado por Luis Francisco Orozco 21 de julio, 2026

La presentadora y directora ejecutiva de Voz News, Karina Yapor, entrevistó en el noticiero al analista político y experto en seguridad y defensa, Hugo Achá, sobre los últimos acontecimientos sobre la situación de Cuba y Estados Unidos, así como también sobre la penetración de la inteligencia castrista dentro del gigante norteamericano y si la Administración del presidente Donald Trump ha subestimado a la dictadura de Miguel Díaz-Canel.

“Ante un régimen extranjero que ha utilizado la polarización ideológica para debilitar Estados Unidos desde adentro, la Administración Trump debe responder con todos los medios al alcance, con todos los medios de sus aliados y con todo el poder que se tiene para persuadir y si es posible forzar a quienes insistan en cobijar y ser cómplices de esta dictadura. Creo que no debe haber ningún límite al respecto. […] Contra el régimen cubano, Estados Unidos debería ir por la acción directa y el empleo de todos los medios al alcance. […] El Gobierno de México decidió priorizar la relación cómplice con una dictadura asesina y violadora de derechos humanos antes que el interés comercial y financiero de los mexicanos”, dijo Achá.

Puedas ver la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.