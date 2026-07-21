Robert F. Kennedy Jr. suspende más de 1.000 millones de dólares en fondos de Medicaid para California y Minnesota por presuntos fraudes

Publicado por Williams Perdomo 21 de julio, 2026

El secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., anunció este martes la suspensión de más de 1.000 millones de dólares en pagos federales de Medicaid destinados a California y Minnesota debido a presuntas irregularidades y posibles casos de fraude en ambos estados.

“No vamos a desembolsar los fondos de Medicaid hasta que tengamos la certeza de que se están gastando de forma legal y adecuada”, declaró Kennedy durante una rueda de prensa.

La medida afecta a más de 867 millones de dólares correspondientes a California y a más de 200 millones de dólares destinados a Minnesota, mientras funcionarios federales revisan reclamaciones consideradas de “alto riesgo” y presuntas deficiencias en la documentación presentada por ambos estados.

Kennedy afirmó que, si el gobernador de California, Gavin Newsom, y el gobernador de Minnesota, Tim Walz, desean recuperar los fondos para programas de salud dirigidos a personas de bajos ingresos, “deben proporcionar documentación que demuestre que estos pagos son legítimos”.

El secretario de Salud responsabilizó a la Administración de Joe Biden y a los líderes demócratas de ambos estados por el presunto uso indebido de recursos públicos.

“En lugar de proteger su dinero, abren las compuertas al robo”, dijo Kennedy. “Desmantelan la integridad y la supervisión básicas del programa.”

Asimismo, criticó la supervisión de Medicaid durante el mandato del exsecretario de Salud Xavier Becerra. Según los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS), en Minnesota se identificaron 14 áreas de alto riesgo debido a vulnerabilidades o evidencia de actividades fraudulentas.

En el caso de California, los funcionarios federales señalaron que las sospechas se centran en programas de atención domiciliaria. El administrador de CMS, Mehmet Oz, indicó que el gasto estatal en estos programas aumentó un 24% en los dos últimos años fiscales federales, frente al 12% registrado en el resto del país.