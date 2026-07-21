El Pentágono revela la identidad de los dos soldados muertos en el ataque iraní en Jordania

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 20 de julio, 2026

El Departamento de Guerra identificó este lunes a los dos militares estadounidenses caídos la semana pasada en un ataque iraní contra la base Muwaffaq Salti, en Jordania: la soldado raso Isabella Gonzales, de 19 años, y el primer teniente Tyler James Feehan, de 25.

Según el comunicado del Pentágono, Feehan murió el sábado y Gonzales un día antes, ambos como resultado de la ofensiva iraní que golpeó la instalación en medio de la escalada bélica entre Washington y Teherán. El ataque, además, dejó a un tercer militar desaparecido, cuyos restos —según un funcionario que habló bajo condición de anonimato— fueron hallados en el lugar el domingo.

Gonzales, oriunda de Carrollton, Texas, se había alistado apenas terminó la secundaria el año pasado y es, hasta ahora, la baja más joven registrada por el Pentágono desde que arrancó el conflicto con Irán. Estaba asignada al Comando de Defensa Antimisiles del 10.º Ejército, en Ansbach, Alemania. Feehan, de Ewa Beach, Hawái, se desempeñaba como oficial de artillería antiaérea en el Comando de Defensa Antimisiles del 32.º Ejército, en Fort Bragg, Carolina del Norte. El Ejército anunció que recibirá de forma póstuma la Estrella de Bronce, el Corazón Púrpura y la Insignia de Acción de Combate, además de un ascenso a capitán.

Con estas dos muertes, ya son 17 los militares estadounidenses caídos desde que Estados Unidos e Israel lanzaron sus ataques contra Irán el 28 de febrero. El Pentágono confirmó también la muerte de un tercer soldado el sábado en el norte de Irak, durante la desactivación de un dron iraní derribado, aunque su identidad permanece bajo reserva.

Cuatro militares heridos en el mismo ataque en Jordania ya fueron dados de alta en hospitales jordanos, informó el comando militar, que no precisó cuántos otros sufrieron heridas leves y regresaron al servicio.

En Fort Sill, Oklahoma, donde ambas compartieron cuartel, la soldado Galilea Esquivel recordó a Gonzales como una compañera alegre, amante del reguetón y la cumbia. "Siempre estaba bailando. Todo el tiempo", dijo. Desde Hawái, la senadora Mazie Hirono envió sus condolencias a la familia de Feehan "y a las de todos los valientes militares muertos y heridos en esta guerra".

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, dijo el sábado en redes sociales que la pérdida de ambos soldados "reforzará la determinación" de Estados Unidos en el conflicto.