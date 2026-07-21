Washington carga contra Daniel Ortega tras anunciar que Nicaragua dejará de celebrar elecciones

Publicado por Diane Hernández 21 de julio, 2026

El secretario de Estado, Marco Rubio, condenó este martes las declaraciones del dictador nicaragüense Daniel Ortega, quien descartó cualquier posibilidad de elecciones en su país que permitan a la oposición llegar al gobierno.

Ortega gobernó en la década de 1980 y volvió a la presidencia en 2007. Desde entones ejerce el poder con medidas que anularon a sus rivales.

"La declaración de Daniel Ortega de que bajo su dictadura familiar Nicaragua no volverá a celebrar elecciones muestra su verdadera naturaleza autoritaria", declaró Rubio en un comunicado en el cual pidió a la comunidad internacional "unir fuerzas" para demostrarle a la "dictadura que no puede seguir haciendo como si nada pasara".

"El pueblo nicaragüense tiene derecho a elegir a sus propios líderes mediante elecciones democráticas", añadió Rubio.

Nicaragua iba a celebrar elecciones generales en noviembre, pero hace año y medio una profunda reforma constitucional amplió el mandato presidencial de cinco a seis años, por lo que los comicios deberían realizarse en noviembre de 2027.

"Que se olviden, aquí (en Nicaragua) no volverán a haber elecciones para que por ahí intenten ellos atrapar el gobierno y atrapar el poder", declaró Ortega el domingo al referirse a sus opositores en un acto por el 47° aniversario de la revolución sandinista, celebrado en Managua.