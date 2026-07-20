El narcotraficante mexicano 'El Mayo' fue condenado a cadena perpetua en una prisión estadounidense

Publicado por Williams Perdomo 20 de julio, 2026

El narcotraficante mexicano Ismael El Mayo Zambada, uno de los jefes del crimen organizado más poderosos y ricos del mundo, fue sentenciado el lunes a cadena perpetua en una prisión estadounidense por ser uno de los líderes del cártel de Sinaloa.

El hombre de 76 años es el antiguo principal colaborador del fundador y cabecilla de la organización, Joaquín El Chapo Guzmán, quien cumple cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad en Colorado.

Zambada fue arrestado en un aeropuerto de Texas en julio de 2024 en circunstancias poco claras, alegando que un hijo de El Chapo lo había secuestrado en un aparente intento de congraciarse con las autoridades estadounidenses.

En una sala de audiencias abarrotada de Nueva York, Zambada, de cabello blanco, presentaba una apariencia frágil al ser condenado a cadena perpetua y a pagar una multa de 15 mil millones de dólares.

Vestido con un mono color canela, leyó una declaración preparada en español en la que instaba extraordinariamente a los jóvenes a alejarse de la violencia.

Zambada, un antiguo trabajador agrícola del montañoso estado de Sinaloa, dijo que creció en "un entorno donde la violencia y el crimen parecían normales, pero ahora sé que eso no es excusa".

"La violencia debe terminar en México y en todos los demás lugares... Nadie gana en una guerra como esta", agregó. "A la próxima generación les digo: elijan un camino diferente".

El juez de distrito estadounidense Brian Cogan, quien también presidió el juicio de El Chapo, dijo que la cantidad de drogas traficadas y el número de asesinatos atribuidos a Zambada justificaban su sentencia.

"Pasará el resto de sus días en prisión. Lo ha aceptado", dijo Cogan durante la audiencia, que duró aproximadamente 30 minutos.

Zambada se declaró culpable en agosto de 2025 de varios cargos relacionados con su liderazgo del cártel de Sinaloa, en virtud de un acuerdo con la fiscalía por el cual renunció a su derecho a solicitar la pena de muerte.