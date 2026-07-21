La guerra abre otro frente: el Pentágono enfrenta acusaciones de ocultar decenas de militares heridos tras ataques iraníes

Publicado por Luis Francisco Orozco 20 de julio, 2026

El Pentágono enfrenta un nuevo escrutinio luego de que The New York Times revelara este lunes que no informó sobre decenas de lesiones sufridas por militares estadounidenses durante los recientes ataques de Irán en Jordania, los cuales también cobraron la vida de dos miembros de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. De acuerdo con lo publicado por el medio, varios funcionarios estadounidenses, quienes hablaron bajo condición de anonimato, aseguraron que lesiones adicionales sufridas por personal militar estadounidense, así como daños a helicópteros militares ocasionados por una oleada de ataques iraníes contra posiciones estadounidenses en Jordania, no fueron reportados públicamente.

“Las lesiones en las Fuerzas Armadas abarcan desde esguinces leves de tobillo durante entrenamientos rutinarios hasta incidentes completamente ajenos a operaciones de combate. Seleccionar cifras aisladas sin ofrecer el contexto correspondiente presenta una imagen deliberadamente engañosa e incompleta”, afirmó el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, en un comunicado publicado el lunes. De igual forma, Parnell también desestimó las acusaciones de que el Pentágono hubiera ocultado deliberadamente el número de bajas, calificándolas de “infundadas” y “maliciosas”.

De acuerdo con las cifras publicadas por el Sistema de Análisis de Bajas del Departamento de Defensa, los enfrentamientos han dejado hasta ahora un saldo de 17 militares estadounidenses muertos y otros 427 heridos.

La noticia tiene lugar un día después de que el Pentágono anunciara que las fuerzas estadounidenses que buscaban a un militar desaparecido tras un ataque iraní en Jordania recuperaron restos humanos sin identificar en el lugar del ataque, aunque las autoridades señalaron que el proceso de identificación aún no ha concluido. En un incidente separado, el Ejército confirmó que otro militar estadounidense murió el 18 de julio en el norte de Irak mientras participaba en la detonación controlada de municiones sin explotar pertenecientes a un dron de ataque iraní derribado. Un segundo miembro del servicio sufrió heridas leves y continúa recibiendo atención médica.

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) indicó que mantiene en reserva las identidades tanto del personal fallecido como del militar desaparecido hasta que sus familiares hayan sido notificados oficialmente. El sábado, el organismo militar informó que dos militares estadounidenses murieron y otro permanece desaparecido después de que ataques iraníes alcanzaran el viernes dos bases militares estadounidenses en Jordania.