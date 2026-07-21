Trump se reúne con el presidente del Líbano mientras continúa la guerra con Irán

Publicado por Just The News 21 de julio, 2026

El presidente Donald Trump se reunió el martes con el presidente libanés Joseph Aoun en la Casa Blanca, en medio de los esfuerzos por poner fin a los combates en el país y a la reanudación de las hostilidades con Irán.

El Líbano ha sido escenario de intensos combates entre Israel y Hezbolá, que controla gran parte del sur del país. Hezbolá es una organización respaldada por Irán y gran parte del conflicto ha coincidido con la guerra con Irán.

La reunión fue cordial e incluyó un momento de humor, en el que Aoun se refirió a Trump como un "gran presidente".

"¿Lo ves? ¡Sabe cómo ganarse mi confianza! Ahora puede tener lo que quiera", bromeó Trump.

Ben Whedon es el corresponsal político jefe de Just the News. Síguelo en X.

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