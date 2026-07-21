Panamá renueva un tratado con China para obtener ventajas comerciales y burocráticas

Publicado por Alejandro Baños 21 de julio, 2026

Panamá alcanzó un acuerdo con China tras una semana de negociaciones para renovar un tratado que concede ciertas ventajas comerciales y burocráticas a la flota panameña.

Este pacto se produce en un momento en el que el Gobierno de José Raúl Mulino denuncia la presión a la que está sometiendo el régimen de Xi Jinping después de que la Justicia panameña anulase la concesión de dos puertos ubicados cerca del Canal de Panamá a una empresa hongkonesa.

Acto seguido, Panamá asumió el control de estos dos puertos —Balboa y Cristóbal—, operados anteriormente por la empresa hongkonesa CK Hutchison Holdings.

A través de un comunicado al que tuvo acceso AFP, los dos países "alcanzaron un consenso" y ahora "procederán con los trámites de renovación" del acuerdo".

Entre los puntos acordados, Panamá obtiene tarifas portuarias preferenciales y trámites más ágiles para sus buques cuanto atraquen en puertos chinos.

Este pacto expirará este año si es que no se llega a un nuevo acuerdo.

Mientras tanto, Estados Unidos persiste con su apoyo al Gobierno de Panamá para evitar que el régimen comunista chino tome el control absoluto del Canal de Panamá. En abril, el Departamento de Estado (DOS) informó de que "la presión económica selectiva" de Pekín, además de las acciones que está tomando en la región, "constituyen un intento flagrante de politizar el comercio marítimo y de infringir la soberanía de las naciones de nuestro hemisferio".