Europa golpea a AliExpress con una multa récord por vender artículos prohibidos

Publicado por Diane Hernández 20 de julio, 2026

La Unión Europea (UE) impuso este lunes una multa de 550 millones de euros (unos 629 millones de dólares) a la plataforma de comercio electrónico AliExpress, filial del gigante chino Alibaba, por permitir la venta de productos prohibidos, entre ellos juguetes considerados peligrosos y cosméticos falsificados, a consumidores del bloque.

La sanción fue anunciada por la Comisión Europea tras una investigación que se prolongó por más de dos años. Según Bruselas, la empresa incumplió el Reglamento de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés), que obliga a las grandes plataformas a evaluar y mitigar de forma diligente los riesgos asociados con la comercialización de productos ilegales, peligrosos o falsificados.

Las autoridades europeas señalaron que AliExpress no adoptó medidas suficientes para impedir que este tipo de artículos llegaran a los consumidores, lo que derivó en la imposición de una de las sanciones más importantes aplicadas bajo la nueva legislación digital de la UE.

La compañía no ha precisado si presentará una apelación contra la sanción En respuesta, AliExpress rechazó la decisión de Bruselas y aseguró que la multa es desproporcionada.

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​"No estamos de acuerdo con la decisión emitida hoy ni con esta multa desproporcionada, que no reflejan ni nuestros principios establecidos ni las medidas significativas y proactivas que hemos puesto en marcha", señaló la empresa en una declaración enviada a la AFP.

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​Hasta el momento, la compañía no ha precisado si presentará una apelación contra la sanción.

Parte de la ofensiva europea contra las grandes plataformas digitales

La multa se enmarca en la ofensiva de la Unión Europea para reforzar el control sobre las grandes plataformas digitales y garantizar una mayor protección de los consumidores frente a la venta de productos ilegales o inseguros en internet.