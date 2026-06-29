EEUU e Irán acuerdan frenar los ataques y reunirse en Qatar por el estrecho de Ormuz en medio del inestable alto el fuego

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 28 de junio, 2026

Estados Unidos e Irán acordaron dejar de atacarse mutuamente y prevén reunirse este martes en Doha, Qatar, para resolver su disputa por el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más estratégicas del planeta. Así lo aseguró un alto funcionario estadounidense a Axios, en momentos en que el alto el fuego entre ambos países atraviesa sus horas más frágiles.

El entendimiento, filtrado a Axios por fuentes oficiales que pidieron mantenerse en el anonimato, llega cuando la tregua apenas cumple 11 días y ya se tambalea. En los últimos días se registraron nuevos ataques de ambos bandos y el presidente Donald Trump llegó a amenazar con reanudar la guerra y “terminar el trabajo”. La reanudación de los combates se habría desatado por interpretaciones enfrentadas del memorando de entendimiento que puso fin al conflicto, en particular por sus cláusulas sobre el estrecho de Ormuz.

“Decidimos detener toda la actividad cinética”, dijo el alto funcionario, empleando el término militar que designa los ataques y otras ofensivas. Una segunda fuente del Gobierno estadounidense precisó que ambos bandos se replegarán “por ahora” y que “los buques pueden moverse libremente”, mientras se prevé la continuidad de las conversaciones técnicas.

Según los términos del memorando, Irán se comprometió a hacer su mejor esfuerzo para garantizar el paso seguro de los buques comerciales por el estrecho y, a cambio, Estados Unidos levantó el bloqueo que mantenía sobre los puertos iraníes. Durante las negociaciones celebradas la semana pasada en Suiza, la delegación estadounidense —encabezada por el vicepresidente JD Vance— acordó con Teherán establecer una “línea directa” entre el Ejército de Estados Unidos y la Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC, por sus siglas en inglés), el alto mando militar iraní, para coordinar el tránsito por la zona. Sin embargo, hasta el sábado ese canal seguía sin estar operativo, pese a que Irán había vuelto a sostener que los barcos necesitan coordinar su paso.

El encuentro del martes estaba previsto inicialmente en Suiza y giraba en torno al programa nuclear iraní, de acuerdo con una fuente al tanto de las conversaciones citada por el propio portal. La escalada de los últimos días obligó a cambiar la sede y a reorientar la agenda hacia el estrecho de Ormuz. Se espera que en la reunión participe Nick Stewart, jefe del equipo técnico estadounidense.