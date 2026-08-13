Foro Madrid apunta a España y a la UE como parte del "salvavidas exterior" que sostiene al régimen cubano

Publicado por Diane Hernández 13 de agosto, 2026

Foro Madrid publicó un amplio informe sobre Cuba en el que sostiene que la permanencia del régimen comunista durante más de seis décadas no puede explicarse únicamente por su aparato interno de control y represión, sino también por una sucesión de apoyos económicos, políticos y comerciales procedentes del exterior.

El documento, titulado Cuba: un régimen criminal sostenido desde el exterior, fue difundido coincidiendo con el centenario del nacimiento de Fidel Castro y dirige buena parte de sus críticas hacia España y la Unión Europea, a las que pide revisar su política hacia La Habana y condicionar la cooperación y el diálogo político a la liberación de los presos políticos y a pasos concretos hacia una transición democrática.

Foro Madrid es una iniciativa de la Fundación Disenso y se define como una alianza internacional dedicada a la defensa de la democracia, la libertad y el Estado de derecho frente a los regímenes autoritarios y al avance de la izquierda radical en Iberoamérica.

De Moscú y Caracas al actual escenario de aislamiento

Una de las tesis centrales del informe es que la economía cubana ha dependido recurrentemente de recursos procedentes del exterior.

Foro Madrid repasa primero las subvenciones recibidas de la Unión Soviética durante la Guerra Fría y, posteriormente, la estrecha relación económica con Venezuela durante los mandatos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Según el documento, esta sucesión de benefactores permitió durante décadas compensar parte de las deficiencias productivas de la economía cubana.

Tras la desaparición de la Unión Soviética, Cuba sufrió una profunda contracción económica durante el llamado Período Especial. Años después, Venezuela pasó a desempeñar un papel decisivo mediante el suministro de petróleo en condiciones favorables y los pagos asociados a los servicios profesionales cubanos desplegados en ese país, particularmente en las áreas de salud, educación y asesoría estatal.

El informe sostiene que la reducción de esos apoyos ha colocado nuevamente a La Habana ante la necesidad de encontrar nuevas fuentes de financiación y comercio exterior.

España, en el centro de las críticas

Uno de los capítulos más extensos está dedicado a la relación económica entre España y Cuba.

Foro Madrid afirma que los sucesivos gobiernos españoles han contribuido, a través de créditos, renegociaciones de deuda, seguros públicos a la exportación, cooperación y respaldo a inversiones, a proporcionar recursos que directa o indirectamente han beneficiado al Estado cubano.

El documento recuerda que, en una respuesta parlamentaria de 2020, el Gobierno español informó sobre los fondos adeudados por Cuba a España. La existencia de esa consulta y de la contestación oficial consta en los registros del Congreso de los Diputados.

Foro Madrid cifra en 1.970 millones de euros la deuda cubana reconocida entonces por el Ejecutivo y repasa además sucesivos procesos de reestructuración.

Entre ellos menciona los acuerdos alcanzados en 2015 y 2016, durante el Gobierno de Mariano Rajoy, y posteriores operaciones de conversión y renegociación. El informe interpreta esas medidas como una transferencia del riesgo económico hacia el contribuyente español.

Empresas españolas y el papel de GAESA

Otro de los puntos sobre los que insiste el estudio es la relación entre la inversión extranjera y las empresas estatales cubanas.

Foro Madrid pone especialmente el foco en GAESA, el Grupo de Administración Empresarial S.A., conglomerado controlado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias y con una presencia relevante en sectores como turismo, comercio, finanzas y logística.

El informe argumenta que parte de las inversiones españolas en Cuba terminan realizándose en asociación con entidades dependientes del aparato estatal y militar cubano y cuestiona que los riesgos derivados de determinados proyectos hayan contado con cobertura pública española.

También cita investigaciones periodísticas sobre los recursos financieros controlados por GAESA y sostiene que la concentración económica en manos de estructuras militares limita la posibilidad de que la inversión extranjera beneficie directamente al sector privado y a los ciudadanos cubanos.

La cooperación de la UE: 80 proyectos por 155 millones de euros

El informe también cuestiona la política de cooperación de la Unión Europea con Cuba.

Foro Madrid señala que existen alrededor de 80 proyectos financiados por la UE por un importe aproximado de 155 millones de euros. Ese dato coincide con la información publicada por el propio Servicio Europeo de Acción Exterior, que señala que la cooperación europea se concentra, entre otros ámbitos, en agricultura sostenible, seguridad alimentaria, energías renovables y modernización económica.

La diferencia está en la interpretación.

Mientras Bruselas presenta esos programas como instrumentos para promover el desarrollo sostenible y mejorar el bienestar de la población, Foro Madrid considera que la estructura institucional cubana permite al Estado controlar buena parte de la canalización de los recursos y plantea que esa cooperación puede terminar fortaleciendo indirectamente al aparato gubernamental.

El informe recuerda además que el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre la UE y Cuba contiene disposiciones relacionadas con los derechos humanos y reclama que Europa utilice esos mecanismos para ejercer mayor presión sobre La Habana.

El informe menciona denuncias de Food Monitor Program

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​El documento señala que FMP acusó a las autoridades cubanas de haber desviado hacia circuitos comerciales controlados por el Estado productos recibidos como ayuda humanitaria procedente de México durante los primeros meses de 2026.

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​Foro Madrid utiliza ese caso para respaldar su propuesta de que la asistencia extranjera destinada a los cubanos sea entregada mediante mecanismos independientes del Gobierno cuando sea posible.

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​El informe destaca, en ese sentido, fórmulas en las que organizaciones religiosas o entidades independientes participan en la distribución directa de ayuda humanitaria. En el capítulo dedicado a la cooperación internacional, Foro Madrid cita expresamente denuncias realizadas por Food Monitor Program (FMP) ​El documento señala que FMP acusó a las autoridades cubanas de haber desviado hacia circuitos comerciales controlados por el Estado productos recibidos como ayuda humanitaria procedente de México durante los primeros meses de 2026.​Foro Madrid utiliza ese caso para respaldar su propuesta de que la asistencia extranjera destinada a los cubanos sea entregada mediante mecanismos independientes del Gobierno cuando sea posible.​El informe destaca, en ese sentido, fórmulas en las que organizaciones religiosas o entidades independientes participan en la distribución directa de ayuda humanitaria.

El embargo estadounidense no impide todo el comercio

Otro apartado relevante del informe aborda uno de los argumentos más recurrentes del Gobierno cubano: el efecto del embargo económico estadounidense.

Foro Madrid rechaza el término “bloqueo” utilizado habitualmente por La Habana y subraya que las sanciones estadounidenses contienen numerosas excepciones que permiten determinadas exportaciones, especialmente de alimentos, productos agrícolas y medicinas.

Los datos oficiales confirman que el comercio no está completamente interrumpido.

Según el U.S. Census Bureau, Estados Unidos exportó a Cuba aproximadamente 809,6 millones de dólares en bienes durante 2025, mientras que las importaciones estadounidenses procedentes de la isla fueron de unos 17,5 millones.

Por tanto, resulta más preciso hablar de un régimen de embargo y sanciones con excepciones que de una prohibición absoluta del comercio entre ambos países.

La represión política, un problema documentado más allá del informe

La denuncia de la represión en Cuba no se limita a las organizaciones opositoras.

Expertos de Naciones Unidas han documentado alegaciones sobre detenciones arbitrarias, criminalización de la disidencia, coerción y exilio forzado contra defensores de derechos humanos, activistas y artistas.

El Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU también registró durante 2025 nuevos casos urgentes relacionados con personas detenidas presuntamente por agentes de la Seguridad del Estado sin que sus familias recibieran inicialmente información oficial suficiente sobre su paradero.

Foro Madrid utiliza en su documento una cifra de 1.260 presos políticos, correspondiente al registro de Prisoners Defenders de abril de 2026. Sin embargo, ese número ya ha sido superado.

La organización informó el 9 de julio de 2026 que había documentado 1.306 prisioneros políticos, incluidos 40 que eran menores de edad en el momento de su detención.

Las misiones médicas también aparecen bajo escrutinio

Aunque no constituye el eje principal del informe, el debate sobre la entrada de divisas a Cuba está relacionado también con la exportación estatal de servicios profesionales.

Durante años, el Departamento de Estado de EEUU ha recogido testimonios de médicos cubanos destinados en el extranjero que describieron retención de documentos, restricciones de movimiento, vigilancia, amenazas y retención de parte de los salarios, circunstancias que Washington considera indicadores de trabajo forzoso. El Gobierno cubano rechaza estas acusaciones y sostiene que las misiones son voluntarias y constituyen programas de cooperación internacional.

La existencia de posiciones enfrentadas obliga a atribuir cuidadosamente las acusaciones, especialmente cuando se utilizan conceptos jurídicos como trata de personas, esclavitud o trabajo forzado.

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