Aumentan las tensiones en Oriente Medio tras nuevos ataques entre Irán y Estados Unidos

Publicado por Williams Perdomo 28 de junio, 2026

El Ministerio de Exteriores de Kuwait denunció este domingo un nuevo ataque iraní contra su territorio, después de que Teherán anunciara el lanzamiento de ataques contra bases militares de Estados Unidos en el Golfo como represalia por los bombardeos estadounidenses sobre territorio iraní.

En un comunicado, la cartera de Exteriores kuwaití expresó su "condenación y denuncia... en los términos más enérgicos, de la reiteración de la atroz agresión de Irán contra el Estado de Kuwait, la más reciente de ellas en la madrugada de hoy, en una flagrante violación de su soberanía".

Por su parte, Baréin informó de que sus defensas aéreas interceptaron misiles y drones iraníes tras los nuevos ataques de Estados Unidos contra Irán. El ejército bareiní aseguró que había "interceptado y destruido varios proyectiles utilizados en estos traicioneros ataques iraníes" y afirmó que permanece en "máxima alerta".

Horas antes, Irán había anunciado el lanzamiento de ataques contra la base de la Quinta Flota de Estados Unidos en Baréin y otra base estadounidense en Kuwait, en respuesta a los bombardeos estadounidenses sobre su territorio.

En paralelo, el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, advirtió este domingo que cualquier intento de modificar las rutas de navegación del estrecho de Ormuz acordadas con Estados Unidos "aumentaría las tensiones" en Oriente Medio, en un contexto marcado por el intercambio de ataques y acusaciones entre Washington y Teherán de incumplir una frágil tregua.

Durante una visita a Bagdad, Araghchi también pidió la creación de un nuevo marco de seguridad regional que incluya a los países del Golfo.

"Cualquier intento de adoptar acuerdos nuevos o diferentes a los que está implementando la República Islámica de Irán solo conducirá a situaciones más complicadas y retrasos en la reapertura del Estrecho de Ormuz, y aumentará las tensiones, como pudimos comprobar en las dos últimas noches", declaró el jefe de la diplomacia iraní en una rueda de prensa.

Las plataformas de seguimiento mostraron el viernes que varios buques continuaron utilizando un corredor de navegación no autorizado por Irán en esta estratégica vía marítima.

Un día antes, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) afirmó que Omán y la Organización Marítima Internacional (OMI) anunciaron el nuevo corredor sin consultar a Teherán y advirtió a las embarcaciones que no lo utilizaran.

Las declaraciones de Araghchi se produjeron después de que el ejército estadounidense anunciara que el sábado llevó a cabo nuevos ataques contra múltiples objetivos en Irán, en respuesta a un nuevo ataque contra un buque que transitaba por el estrecho de Ormuz.

Teherán respondió lanzando ataques contra bases estadounidenses en el Golfo.

Los recientes enfrentamientos han puesto a prueba el proceso de negociación destinado a poner fin a la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero.