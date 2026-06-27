El secretario del Tesoro promete que las organizaciones sin ánimo de lucro de izquierdas que incumplan la ley se enfrentarán a acciones judiciales y a la incautación de sus activos

Publicado por John Solomon 27 de junio, 2026

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, advierte de forma contundente a las organizaciones sin ánimo de lucro de izquierdas implicadas en fraude, violencia, actividades políticas indebidas, colusión con potencias extranjeras o terrorismo de que podrían enfrentarse a sanciones mucho más severas que la mera pérdida de su condición de exención fiscal, incluyendo procesamientos penales contra sus directivos y administradores, así como el decomiso de sus activos financieros.

«La condición de organización sin ánimo de lucro es un privilegio», afirmó Bessent el viernes por la noche en una entrevista de amplio alcance en el programa de televisión Just the News, No Noise . «Es un privilegio: el derecho a estar exento del pago de impuestos, a poder recibir donaciones deducibles de impuestos y a que los ciudadanos particulares las deduzcan de sus impuestos.

«Creemos que hay muchas organizaciones que están violando este privilegio», añadió.

La advertencia de Bessent sobre una campaña de represión contra las organizaciones sin ánimo de lucro se produce después de que el presidente Donald Trump firmara el otoño pasado un decreto ejecutivo en el que se pedía a las agencias federales que vigilaran más de cerca las organizaciones exentas de impuestos, cuyo tamaño y misión se han disparado mucho más allá de las organizaciones benéficas tradicionales.

El FBI y el IRS han creado recientemente el primer grupo de trabajo de la historia para vigilar las irregularidades en el sector, que ahora representa más del 10 % de la actividad económica de EEUU. Además, el Departamento de Justicia acusó al histórico grupo liberal de defensa de los derechos civiles, el Southern Poverty Law Center, de recaudar donaciones de forma fraudulenta con el pretexto de luchar contra el extremismo y el odio, mientras pagaba a grupos que incitan al odio.

Mientras tanto, han salido a la luz de forma masiva pruebas de que otras organizaciones sin ánimo de lucro de izquierdas colaboran con adversarios de EEUU como China y Cuba, defraudan a los programas de asistencia social del Gobierno, obstaculizan la labor de organismos policiales como el ICE y fomentan la violencia, el antisemitismo o los disturbios.

El vicepresidente J.D. Vance ha sido designado para supervisar un proyecto sobre el fraude federal que se centra en gran medida en las malas prácticas de las organizaciones sin ánimo de lucro, y la Cámara de Representantes ha nombrado recientemente al diputado Brandon Gill, republicano por Texas, para dirigir un grupo de trabajo fiscal encargado de investigar las conductas ilegales y los abusos cometidos por estas organizaciones.

Gill declaró esta semana a Just the News que uno de los ámbitos de interés para el Congreso son las organizaciones sin ánimo de lucro que recaudan miles de millones en subvenciones federales y luego utilizan ese dinero para actividades políticas o agitación civil.

«Si eres una organización no gubernamental y tu principal fuente de financiación es el Gobierno, creo que eso debería levantar unas señales de alarma bastante serias, pero estamos analizando cualquier institución que esté abusando de nuestras leyes —en este caso, nuestras leyes fiscales— con el fin de facilitar, ya sea la agitación de izquierdas o el debilitamiento del tejido social de Estados Unidos», explicó.

Bessent afirmó que su departamento tiene en marcha su propia investigación centrada en «si algunas de estas organizaciones se están aprovechando del sistema, si se les debería revocar su estatus y si los directores y administradores deberían rendir cuentas».

Prometió que las sanciones para los infractores irán más allá de la revocación de la exención fiscal de una organización, llegando a la incautación de activos y al castigo de los administradores que aprobaron subvenciones destinadas a causas nefastas.

«Vamos a exigir responsabilidades a estos administradores y directores de organizaciones sin ánimo de lucro», afirmó Bessent. «Deben conocer a sus beneficiarios, y si se da dinero, no se puede simplemente entregarlo y luego lavarse las manos. Existe algo llamado autoridades fiscales, y ellos fingen no tener nada que ver. Vamos a investigar esos casos, y la investigación llegará hasta los directores, que podrán ser considerados penalmente responsables».

El secretario del Tesoro describió a grandes rasgos los tipos de grupos que está investigando, desde fondos asesorados por donantes hasta organizaciones sin ánimo de lucro vinculadas a enemigos extranjeros y terroristas. Diecinueve de estas organizaciones sin ánimo de lucro implicadas en presuntas actividades de terrorismo extranjero fueron sancionadas recientemente por el Tesoro en una acción histórica.

«Si se te designa como FTO, es decir, como organización terrorista extranjera, ello supondría la pérdida automática de la condición de organización sin ánimo de lucro y, de nuevo, la congelación y el decomiso de los activos», señaló. «Y queremos rastrear a las personas, porque parece que aquí hay muchos círculos concéntricos, en los que vemos repetidamente los mismos nombres y los mismos donantes. Así que estamos intentando investigar eso a fondo».

Afirmó que su departamento siempre protegerá los derechos de libertad de expresión de los grupos, incluso de aquellos con los que no está de acuerdo, pero señaló que un número creciente de grupos de la izquierda ha pasado de las protestas a la violencia y la anarquía,

«Apoyamos la libertad de expresión, y ese es, obviamente, un derecho en el que todo el mundo cree. Pero cuando se traspasa esa línea, cuando se aprueba la violencia, cuando se aprueban actividades ilegales, es entonces cuando se están privando de sus derechos a otras personas», afirmó. «Y así es como lo vemos. Estamos recibiendo muchas consultas, tanto en forma de quejas como de posibles investigaciones sobre estas organizaciones, y muchas de ellas han actuado con impunidad.

«Así que, de nuevo, queremos respetar la libertad de expresión, pero tampoco queremos que el Gobierno apoye a organizaciones que la reprimen», añadió.

Bessent también confirmó que otro ámbito de la campaña de represión son las organizaciones sin ánimo de lucro que recaudan donaciones exentas de impuestos como entidades 501(c)3 y luego transfieren los fondos a grupos políticos como las 501(c)4, que pueden participar en actividades electorales.

«He pedido a los responsables del IRS que me preparen una lista de las grandes organizaciones 501(c)3 que también tienen entidades 501(c)4 vinculadas, y estamos analizando cómo se mueve el dinero entre esas entidades y si han… sobrepasado los límites», afirmó.

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