Reino Unido: Farage recupera su escaño en Clacton con el 63% de los votos en una "victoria convincente y aplastante"

Publicado por Carlos Dominguez 14 de agosto, 2026

Nigel Farage fue reelegido este viernes como diputado por Clacton-on-Sea en una elección parcial que las principales formaciones políticas británicas decidieron no disputar. El líder de Reform UK obtuvo el 63% de los sufragios en la circunscripción del este de Inglaterra, según los resultados oficiales citados por AFP.

Farage había renunciado en julio a su escaño, que ocupaba desde 2024, ante una investigación parlamentaria sobre su situación financiera. La votación se celebró el jueves y, aunque el recuento aún no había terminado, el político ya proclamó su victoria y no asistió al conteo oficial.

"El veredicto está claro y es una victoria convincente y aplastante", declaró ante sus seguidores en un acto en Essex transmitido en X, mientras estos coreaban su nombre.

Farage presentó la votación como "el pueblo de Clacton contra el establishment" y como un intento de frustrar un "montaje" en torno a sus finanzas.

Count Binface supera las expectativas

El principal rival de Farage resultó ser Count Binface, el personaje cómico del humorista Jon Harvey, que se presenta como un "guerrero espacial intergaláctico" del planeta Sigma IX y hace campaña con un cubo de basura en la cabeza. Binface logró 9.455 votos, el 27% del total, una cifra superior a la que anticipaban los analistas.

"La victoria moral ya es mía", afirmó a AFP en el centro de recuento a primera hora del viernes. Sin embargo, Binface también reconoció el resultado: "Si la mayoría de los votantes de Clacton dice que quiere que (Farage) vuelva como su diputado, eso debe respetarse".

La participación se situó en torno al 44%, por debajo del 59% de las generales de 2024, una cifra habitual en este tipo de comicios.