“En este momento el Gobierno de México y varios otros países están ayudando al régimen cubano para evitar su caída”

Publicado por Luis Francisco Orozco 13 de agosto, 2026

En el noticiero de Voz News, la presentadora y directora ejecutiva Karina Yapor entrevistó al Coronel Retirado del Ejército de los Estados Unidos, Eric Rojo, con quien conversó sobre las ayudas que el Gobierno de México le sigue brindando al régimen cubano y la manera en que estas pueden ayudar a retrasar su caída.

“Estados Unidos aún no cuenta con una justificación militar para iniciar una ofensiva contra Cuba; sencillamente se está ejerciendo presión, pero hay otros países que están ayudando a Cuba como el régimen socialista de México. […] El problema de una operación contra Cuba es la ejecución, sin que haya pérdidas de vidas de ambos lados”, dijo Rojo.

Puedes disfrutar la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.