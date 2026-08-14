“Hay que tener cuidado con que el chavismo tenga acceso al oro del Banco de Inglaterra debido a sus antecedentes de corrupción”

Publicado por Luis Francisco Orozco 14 de agosto, 2026

En el noticiero de Voz News, la presentadora y directora ejecutiva Karina Yapor entrevistó al líder opositor venezolano David Smolansky sobre la situación que actualmente se vive en Venezuela y los resultados del reciente acuerdo alcanzado entre la oposición y el chavismo en la mesa de negociaciones.

“Hay que tener mucho cuidado con el oro que está en el banco de Inglaterra, porque si algo ha tenido el régimen en estos años ha sido prácticas de corrupción, malversación y lavado de dinero. No vaya a ser que tengan acceso a ese oro y en vez de ser utilizado para mejorar los servicios en el país después de los terremotos, haya más escándalos. […] Ojalá y estos acuerdos beneficien a un país que necesita desesperadamente el estado de derecho, un sistema de justicia independiente, y que los tiempos se aceleren en Venezuela para la reinstitucionalización y la democratización del país. […] Los venezolanos estamos claros que la líder del movimiento democrático es María Corina Machado”, dijo Smolansky.

Puedes disfrutar la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.