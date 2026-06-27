Desolación en Venezuela: cerca de 1.000 muertos y la ONU cifra más de 50.000 desaparecidos
La Guaira, estado costero vecino de Caracas, concentra los daños más severos. Decenas de edificios colapsaron por completo y amplias zonas permanecen cubiertas por montañas de escombros, donde rescatistas y voluntarios trabajan contrarreloj con la esperanza de encontrar sobrevivientes.
Venezuela enfrenta una de las mayores tragedias de su historia reciente tras los dos terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 que sacudieron el país el pasado miércoles con menos de un minuto de diferencia. El desastre ha dejado un saldo cercano a los 1.000 fallecidos y más de 50.000 personas desaparecidas, mientras continúan las labores de búsqueda entre los escombros.
La Guaira, estado costero vecino de Caracas, concentra los daños más severos. Decenas de edificios colapsaron por completo y amplias zonas permanecen cubiertas por montañas de escombros, donde rescatistas y voluntarios trabajan contrarreloj con la esperanza de encontrar sobrevivientes.
Aunque la capital venezolana también registró importantes daños estructurales, la magnitud de la devastación en La Guaira llevó al Gobierno a restringir el acceso al estado y ordenar su militarización. Entre las víctimas mortales se encuentran al menos 28 ciudadanos portugueses, siete chinos y cinco españoles, por el momento.
Reclamos por la falta de ayuda
Familiares de desaparecidos y habitantes de las zonas afectadas han denunciado la insuficiente presencia de equipos de rescate nacionales durante las primeras horas posteriores al desastre.
"Aquí estamos enardecidos, necesitamos ayuda; hay gente viva y no dan las manos ni las herramientas", expresó a la AFP Marlon Ochoa, sobreviviente del colapso de un edificio, mientras buscaba a varios integrantes de su familia.
La presidenta encargada Delcy Rodríguez fue recibida con protestas y abucheos durante una visita a un edificio derrumbado en Caracas. Posteriormente informó que sostuvo una conversación telefónica con el presidente Donald Trump, y con el secretario de Estado, Marco Rubio.
Según Rodríguez, Washington reiteró su compromiso de apoyar las labores de emergencia mediante el envío de rescatistas, equipos especializados, asistencia humanitaria y apoyo para los refugios temporales.
Durante una alocución en la madrugada del sábado, la oficialista anunció el despliegue de 14.000 militares y policías en La Guaira para reforzar la seguridad y facilitar las operaciones de rescate.
Carrera contra el tiempo
Las labores de búsqueda enfrentan enormes dificultades debido al colapso total de numerosas edificaciones y a la falta de maquinaria pesada para remover grandes bloques de concreto y estructuras metálicas.
Con el paso de las horas disminuyen las probabilidades de encontrar personas con vida.
Equipos especializados de al menos 17 países participan ya en las operaciones de rescate, mientras brigadas adicionales de otros diez países se preparan para llegar en las próximas horas. Entre los contingentes desplegados figuran rescatistas de Chile, El Salvador, México, Colombia, EEUU, Suiza y Ecuador.
El jefe del equipo chileno, Nadiomar Polanco, describió un panorama desolador tras inspeccionar un conjunto residencial destruido en La Guaira y advirtió que las posibilidades de hallar sobrevivientes son cada vez menores.
Miles de desaparecidos
Mientras el Gobierno reconoce solo unos pocos centenares de personas no localizadas, Naciones Unidas estima que más de 50.000 continúan desaparecidas.
El jefe de ayuda humanitaria de la ONU, Tom Fletcher, calificó la situación como una operación de rescate "extremadamente compleja". Paralelamente, en redes sociales circula una lista no oficial con más de 60.000 nombres de personas cuyo paradero aún se desconoce.
Hospitales y centros de atención han comenzado a publicar listados de sobrevivientes para facilitar la identificación de víctimas y reunir a familias separadas por la tragedia.
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Ayuda internacional
Tras anunciar su respaldo al nuevo Gobierno venezolano, Estados Unidos ofreció una ayuda inicial de 150 millones de dólares y el despliegue de dos buques de guerra, aeronaves de transporte y helicópteros para apoyar las operaciones humanitarias.
Por su parte, la líder opositora y premio Nobel de la Paz María Corina Machado solicitó la liberación de todos los presos políticos, tanto civiles como militares, para que puedan reencontrarse con sus familias en medio de la emergencia nacional.
Los terremotos también se sintieron en Colombia y, desde el evento principal, se han registrado más de 300 réplicas. Aunque Venezuela se encuentra en una zona de actividad sísmica, el país no experimentaba un terremoto de gran magnitud desde 1997.
En señal de solidaridad, los encuentros del Mundial de fútbol disputados el viernes comenzaron con minutos de silencio en homenaje a las víctimas del desastre.
Lo que se sabe sobre las víctimas extranjeras de los terremotos
Esto es lo se sabe este sábado sobre la identidad de las víctimas de otras nacionalidades:
28 portugueses fallecidos
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Portugal informó de un total de 28 de sus ciudadanos o descendientes de portugueses muertos y 85 desaparecidos por el doble terremoto, al revisar al alza un balance anterior.
Siete chinos
Hasta la tarde del viernes, "las cifras preliminares indican que se ha confirmado la muerte de siete ciudadanos chinos a causa del terremoto", aseguró este sábado la cadena estatal CCTV, citando a la embajada de China en Venezuela.
La legación diplomática, cuyo saldo anterior era de dos connacionales fallecidos, había pedido a sus ciudadanos en un comunicado "tomar precauciones frente a desastres secundarios causados por las réplicas y otros terremotos".
Cinco españoles muertos y 119 sin localizar
Al menos cinco españoles murieron y hay 119 desaparecidos en la emergencia, indicó el ministerio de Asuntos Exteriores español en su último balance.
El 1 de enero de 2026, 147.000 españoles residían en Venezuela, según datos del Ministerio de Migraciones español.
Dos brasileños
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, país que comparte frontera con Venezuela, informó el jueves que dos de sus ciudadanos —un hombre y una mujer— fallecieron en la tragedia.
El gobierno anunció asistencia consular a sus familiares, informó la cancillería.
Un chileno
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, país que alberga una buena parte de la diáspora venezolana, informó la noche del viernes "que se ha confirmado el fallecimiento de una persona de nacionalidad chilena en los terremotos en Venezuela".
La Cancillería dijo estar "en contacto con su familia, prestando asistencia, orientación y contención".
Un italo-venezolano
Un hombre nacido en Caracas en 1970, ciudadano venezolano e italiano, murió tras el colapso de un edificio en el estado de La Guaira, anunció el jueves la cancillería del país europeo.
Roma estima en unos 170.000 el número de personas con pasaporte italiano en Venezuela.
Al menos 30 cubanos desparecidos
Los medios independientes de la isla informaron que al menos 30 cubanos residentes en Venezuela continúan desaparecidos tras los sismos del pasado miércoles.
El oficialismo del régimen no ha confirmado esta información, aún cuando la sociedad civil publicó un listado con los nombres de las personas que no dan señales desde el incidente, y que se encontraban en la zona del desastre.