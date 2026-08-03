Un superviviente del 7 de Octubre se suicida frente a la tumba de su novia, asesinada por Hamás

Memorial de las víctimas de la masacre del 7 de Octubre. Imagen de archivo The Yomiuri Shimbun via AFP .

Publicado por Alejandro Baños 3 de agosto, 2026

Uno de los supervivientes de la masacre perpetrada por Hamás en el festival Nova el 7 de octubre de 2023 se suicidó frente a la tumba de su novia, asesinada por el grupo terrorista aquel día.

Bar Asraf decidió quitarse la vida en el cementerio de Elkana, en Cisjordania. Su cuerpo fue hallado con una herida de bala en el pecho este sábado, según informó el periódico JFeed.

Los servicios de emergencias acudieron al lugar para intentar estabilizarle, pero finalmente no pudieron hacer nada por salvarle la vida.

Asraf, de 30 años, era el novio de Liron Barda, una de las miles de personas que Hamás asesinó durante la masacre del 7 de Octubre. En el momento de su muerte, Barda tenía 26 años.

Para honrar la memoria de su pareja, Asraf visitaba con frecuencia a los padres y allegados de Barda.