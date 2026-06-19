Divididos por Irán: una nueva encuesta entre los estadounidenses sobre si negociar con Teherán o impulsar un cambio de régimen

Publicado por Luis Francisco Orozco 18 de junio, 2026

Una nueva encuesta nacional del Instituto Reagan, publicada este jueves, sugiere que los estadounidenses están divididos respecto a cómo debería abordar Estados Unidos su relación con Irán, con porcentajes casi idénticos respaldando ya sea un acuerdo diplomático con Teherán o un cambio en el liderazgo de la nación persa. De acuerdo con lo mostrado por el sondeo, el 39% de los encuestados afirmó que favorece un acuerdo negociado que permita al actual régimen teocrático de Irán permanecer en el poder, mientras se imponen restricciones verificables a sus programas nuclear y de misiles. Por su parte, tan solo el 36% señaló que preferiría que el actual régimen iraní fuera reemplazado por uno más alineado con los intereses de Washington.

Por otra parte, la encuesta también encontró que el 16% de los estadounidenses apoya una solución intermedia en la que el actual liderazgo en Irán permanezca en el poder, pero salga significativamente debilitado económica y militarmente, mientras que otro 8% de los encuestados indicó que no estaba seguro de cuál sería la mejor opción. La encuesta se llevó a cabo entre el 26 de mayo y el 3 de junio e incluyó a 1.555 participantes de todo el país. Los investigadores informaron un margen de error de más o menos 2,5 puntos porcentuales. Los datos fueron recopilados mediante una combinación de entrevistas telefónicas en vivo, encuestas en línea y respuestas obtenidas a través de mensajes de texto con enlace a formularios web.

Entre los encuestados republicanos, el respaldo a un cambio de régimen superó al apoyo a una solución negociada por una proporción aproximada de dos a uno. La mitad de los republicanos consultados afirmó que preferiría reemplazar al actual gobierno iraní por uno más favorable a Estados Unidos, mientras que el 25% optó por un acuerdo diplomático que mantenga al régimen en el poder a cambio de límites estrictos y verificables a sus programas armamentísticos.

Por su parte, el 52% de los encuestados demócratas se mostró a favor de impulsar un acuerdo diplomático con el actual gobierno iraní, mientras que el 25% apoyó reemplazar al régimen. Otro 14% indicó que preferiría que el gobierno permaneciera en el poder, pero con capacidades militares y económicas significativamente reducidas.