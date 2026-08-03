Guerra de confusión en Oriente Medio: Trump asegura que comienzan las negociaciones e Irán lo desmiente pero el petróleo cae ante la perspectiva de un acuerdo

Publicado por Israel Duro 3 de agosto, 2026

Irán volvió a asestar un golpe certero en el campo de batalla que mejor resultados le está dando: la desfinformación y la confusión para crear -o potenciar- la imagen de un Donald Trump errático en su gestión del conflicto. Algo que no fue un impedimento para que los precios del petróleo registraran fuertes caídas ante la expectativa de los mercados de un acuerdo tras el cese de los bombardeos.

El presidente aseguró que el lunes comenzaría una nueva ronda de negociaciones, tras detener los "devastadores ataques" previstos para el fin de semana, pero desde Teherán se apresuraron a asegurar que no hay ningún encuentro agendado por su parte.

Teherán apunta que sus negociaciones con Omán van por buen camino

Además, insistieron en que Omar está a punto de aceptar un acuerdo propuesto por Teherán para la gestión de la navegación por el estrecho de Ormuz una de las líneas rojas de Washington, que ha advertido tanto a los ayatolás como al emirato de que no aceptará otra cosa que no sea la libre circulación de los barcos.

Trump dijo a periodistas el domingo que las conversaciones que arrancarían al día seguiente abordarían la precisamente situación en este punto vital para el comercio mundial. También dijo que el diálogo abarcaría, en última instancia, la desnuclearización de Irán.

Caídas en torno al 5% en los precios del petróleo

Sin embargo, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán afirmó el lunes que actualmente no existe ninguna previsión de sentarse a una mesa con Washington. "Actualmente no estamos negociando con Estados Unidos. Nuestras negociaciones son con Omán para garantizar el paso por el estrecho de Ormuz", declaró el portavoz de la cartera, Esmail Baqai, durante una rueda de prensa semanal.

No obstante, los precios del petróleo cayeron en la apertura de los mercados asiáticos después de que Trump anunció las nuevas negociaciones. El precio del Brent del mar del Norte, referencia del mercado mundial de crudo, caía 4,69% a 83,81 dólares por barril. Su equivalente estadounidense, West Texas Intermediate, cedía 4,67% a 80,72 dólares.