Trump arremete con dureza contra los críticos del memorando con Irán: "tontos, envidiosos, mala gente o estúpidos"

El presidente Trump conversando con los periodistas este 11 de junio en la Oficina Oval. Kent NISHIMURA / AFP.

Publicado por Israel Duro 18 de junio, 2026

Donald Trump estalló contra los críticos a la firma del memorando de entendimiento con Irán. El presidente arremetió con dureza contra quienes le reclamaban "mayor dureza" contra el Régimen de los Ayatolás calificándolos como "tontos, envidiosos, mala gente o estúpidos".

El post de Trump en Truth Social ya empieza fuerte, calificando como "esos tontos" a quienes "piensan que no he sido lo suficientemente duro con Irán". El presidente mostró su hastío sin ambages por todos los análisis que consideran que el pacto ha sido ventajoso para el país de Oriente Medio.

Los mercados están "en máximos" y el precio del petróleo, "en picado"

Trump sostiene su afirmación en las consecuencias más inmediatas de la firma, el pasado miércoles en Versalles, del acuerdo: "La bolsa acaba de alcanzar un MÁXIMO HISTÓRICO, y los precios del petróleo caen 'en picado'".

Ante estas realidades, el presidente concluye que los críticos "o bien son envidiosos, malas personas o estúpidos. ¡¡¡MAKE AMERICA GREAT AGAIN!!!".