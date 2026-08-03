Milei acusa a Sánchez de provocar una invasión migratoria en España para "perpetuar su tiranía"

Publicado por Alejandro Baños 3 de agosto, 2026

La invasión migratoria que está sufriendo España —principalmente a través de Ceuta— tiene un principal responsable para Javier Milei. El presidente de Argentina acusó al primer ministro español, Pedro Sánchez, de haber abierto las puertas de su país intencionadamente a decenas de miles de inmigrantes ilegales para "nacionalizarlos", conseguir sus votos y poder "perpetuar su tiranía".

"En el caso de España, Sánchez los usa a esos inmigrantes para nacionalizarlos y que voten por él y digamos perpetuar su tiranía", dijo Milei en entrevista con LN+. Unas declaraciones recopiladas por AFP.

Además, Milei apuntó contra la Unión Europea (UE) por impulsar una "política deliberada denominada multiculturalismo".

Desde hace algo más de dos semanas, decenas de miles de personas han cruzado ilegalmente la frontera en Ceuta, ciudad española enclavada en el continente africano y haciendo frontera con Marruecos.

La situación se volvió crítica hace pocos días, cuando imágenes divulgadas por medios de todo el mundo mostraban avalanchas de gente cruzando ilegalmente el límite entre España y Marruecos tanto por tierra como por mar.

El sábado, Milei se había referido por primera vez a la crisis migratoria en España a través de su cuenta en X con un mensaje en el que señalaba directamente al socialismo.

"Cuando las personas despiertan el final del socialismo se acerca. Ánimo España", rezaba la publicación del mandatario argentino.