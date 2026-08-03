Reform UK propone desplegar la Royal Navy para frenar la migración ilegal en el Canal de la Mancha

Publicado por Carlos Dominguez 3 de agosto, 2026

El partido de derecha Reform UK presentó este lunes una de las propuestas más contundentes de los últimos años en materia de fronteras: la Operación Fortaleza. Si llega al poder, desplegará la Royal Navy para interceptar las embarcaciones de migrantes que cruzan el Canal de la Mancha desde Francia y devolverlas inmediatamente a las costas francesas. Se trataría de la mayor operación militar en esas aguas desde la Segunda Guerra Mundial.

Zia Yusuf, uno de los dirigentes de Reform UK, defendió la medida ante la BBC y la calificó de "último recurso". Yusuf afirmó: "Hemos llegado a ese punto", tras visitar el enclave español de Ceuta, donde también se ha producido una llegada masiva de migrantes. Al igual que otras formaciones soberanistas europeas, Reform UK considera que la actual política de fronteras abiertas y la falta de disuasión real están erosionando la seguridad y la cohesión social del país.

Ante las críticas de los laboristas, Reform UK defiende el control fronterizo

Según informó AFP, el Partido Laborista rechazó de inmediato la propuesta y acusó a Reform UK de "reciclar un viejo anuncio" para desviar la atención de investigaciones sobre finanzas del partido y donaciones no declaradas vinculadas a Nigel Farage, así como de una investigación ética sobre el diputado Richard Tice. Sin embargo, para muchos británicos cansados de ver cómo se pierde el control de las fronteras, estas críticas suenan más a distracción que a una respuesta seria al problema.

La Operación Fortaleza no es solo una medida militar: es un mensaje claro de que el Reino Unido debe recuperar el control de sus fronteras. Mientras el Gobierno laborista sigue apostando por acuerdos que no detienen los cruces, Reform UK plantea una política de disuasión real. Si las mafias entienden que las embarcaciones serán interceptadas y devueltas, el incentivo para arriesgar vidas en el Canal desaparecerá.