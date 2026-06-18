Trump firma personalmente el memorando de entendimiento con Irán durante una cena en Versalles: "No quería ver una catástrofe económica"

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 17 de junio, 2026

El presidente Donald Trump firmó personalmente el memorando de entendimiento con Irán la noche del miércoles, en medio de una cena ofrecida por el presidente francés Emmanuel Macron en el Palacio de Versalles, en un cierre inesperado para el acuerdo que busca poner fin a la guerra entre Washington y Teherán.

Un funcionario de la Casa Blanca confirmó a Fox News que fue el secretario de Estado Marco Rubio quien entregó el documento para la rúbrica del mandatario, con lo que el acuerdo entró formalmente en vigor. El subjefe de Gabinete, Dan Scavino, difundió en la red social ‘X’ un video del momento, en el que se observa a Trump estampar su firma ante el aplauso de los invitados. En las imágenes, Rubio estrecha la mano de Macron —quien aplaude y dice felizmente "Bravo"— antes de retirar el documento.

Una fotografía del acuerdo fue enviada a los iraníes y a los países mediadores, según el mismo funcionario. Al salir de la cena, periodistas franceses preguntaron a Trump si ya lo había rubricado. "Está firmado. Lo firmamos en Versalles. Acabamos de firmarlo", respondió el presidente.

La firma sobre la marcha dejó sin efecto la ceremonia principal que estaba prevista en Ginebra para el próximo viernes, informó Reuters. Por la parte iraní rubricó el presidente Masoud Pezeshkian, mientras que el portavoz de la Cancillería de Irán, Esmaeil Baghaei, aseguró que los equipos negociadores aún viajarán a la ciudad suiza pese a la cancelación del acto formal. Una fuente cercana a la negociación, citada por la agencia Tasnim —afiliada a la Guardia Revolucionaria de Irán— y recogida por Iran International, sostuvo que Teherán exigió además preparar y firmar una versión en persa del texto, reconocida ahora como oficial junto al documento original.

Horas antes, durante la cumbre del G-7 en Évian-les-Bains, Trump había defendido el acuerdo con un argumento económico. El presidente reconoció que el alza de los mercados influyó en su decisión y que no deseaba pasar a la historia como Herbert Hoover, quien gobernaba durante el desplome bursátil de 1929 que derivó en la Gran Depresión. "Siempre fue el que yo no quería ser", dijo sobre su predecesor, antes de admitir: "No quería ver una catástrofe económica".

El acuerdo de paz, si bien se venía desarrollando por varias semanas, se cerró en un giro notable. Apenas el mes pasado, al ser consultado sobre si la situación financiera de los estadounidenses lo empujaba a cerrar el conflicto, Trump había respondido claramente: "Ni un poco". El choque de tres meses encareció la energía en pleno año electoral y le costó el respaldo de algunos aliados republicanos y del mundo MAGA, que lo acusaron de abandonar su política de "Estados Unidos primero". Sin embargo, otros elogiaron el liderazgo internacional del presidente, que ha cosechado varios logros militares en los últimos meses en América, África y también Medio Oriente.

El mandatario, sin embargo, no abandonó las amenazas. Advirtió que volvería a atacar a Irán si incumple lo pactado: "Si no lo cumplen, probablemente volveremos a bombardearlos hasta que lo cumplan".

El memorando contempla que Teherán reabra el Estrecho de Ormuz a cambio de que Estados Unidos levante las sanciones sobre su petróleo, con un periodo inicial de 60 días sin cargos para los buques comerciales. Irán reiteró su compromiso de no buscar un arma nuclear —algo que ha prometido en repetidas ocasiones— y, de cumplir las exigencias estadounidenses, podría acceder a un alivio financiero que escalaría hasta un fondo de 300.000 millones de dólares para la reconstrucción de posguerra. Funcionarios estadounidenses subrayaron, según The Wall Street Journal, que no se trata de un acuerdo definitivo y que cualquiera de las partes puede retirarse antes de alcanzar un pacto completo.