Trump cancela los ataques contra Irán tras alcanzarse un principio de acuerdo que incluye "la APERTURA TOTAL Y COMPLETA DEL ESTRECHO DE ORMUZ y el fin de la amenaza nuclear" de Teherán

Publicado por Israel Duro 2 de agosto, 2026

Con los cazas y los lanzamisiles "preparados y listos para la acción contra la República Islámica de Irán, con unos niveles de terror militar, fuerza y poder que no se veían desde la Segunda Guerra Mundial", Donald Trump canceló los ataques tras anunciar que se alcanzó un principio de acuerdo con el régimen de los Ayatolás que incluye "la APERTURA TOTAL Y COMPLETA DEL ESTRECHO DE ORMUZ y el fin de la amenaza nuclear" de Teherán.

Trump, que horas antes había anunciado nuevos bombardeos hasta la neutralización total de la capacidad militar de Irán, harto de las "mentiras" de Teherán y sus continuos incumplimientos de los compromisos recogidos en el Memorando de Entendimiento.

Un acuerdo que incluye las principales demandas de Washington

Sin embargo, el presidente señaló que, tras el ultimátum, "Irán y otros países de Oriente Medio nos acaban de pedir que suspendamos cualquier ataque, ya que se han acordado los términos generales de un acuerdo".

Dado que el marco incluye las dos grandes demandas de Washington, Trump, anunció su ok a retirar el dedo del gatillo para dar tiempo a que se termine de formalizar y firmar un acuerdo que espera sea definitivo:

"He aceptado, en beneficio futuro del MUNDO y, del mismo modo, de la supervivencia de un Irán próspero y exitoso, cancelar el ataque, siempre y cuando se pueda llegar rápidamente a un ACUERDO".

Israel dio el ok al acuerdo, según Trump

Trump añadió que "el Estado de Israel se une a mí en este compromiso" y reclamó que "¡manos a la obra, todos, y hagámoslo REALIDAD!".