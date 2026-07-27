Francia: la policía arresta a un hombre que hirió a tres mujeres en París

Escena del ataque con arma blanca de un hombre a tres mujeres en París. 27 de julio de 2026 AFP .

Publicado por Alejandro Baños 27 de julio, 2026

Las autoridades francesas trasladaron a dependencias policiales a un hombre que hirió con un arma blanca a tres mujeres en una calle de París (Francia).

Fue un agente fuera de servicio el primero en actuar y proceder a la detención de este individuo, tal y como explicó el ministro del Interior de Francia, Laurent Núñez.

El ataque se produjo a media mañana en la Porte de Clichy, en el noroeste de la capital francesa.

Según Núñez, las tres víctimas tienen 19, 24 y 36 años. Dos de ellas se encuentran hospitalizadas en estado muy grave, mientras que la tercera sufre heridas leves.

La investigación de los hechos ya está en curso. La identidad del agresor y los motivos del ataque todavía no se revelaron.