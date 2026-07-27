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Francia: la policía arresta a un hombre que hirió a tres mujeres en París

El ministro del Interior informó de que el atacante fue detenido por un agente fuera de servicio. Dos de las heridas se encuentran en estado muy grave.

Escena del ataque con arma blanca de un hombre a tres mujeres en París. 27 de julio de 2026

Escena del ataque con arma blanca de un hombre a tres mujeres en París. 27 de julio de 2026AFP.

Alejandro Baños
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Alejandro Baños

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Las autoridades francesas trasladaron a dependencias policiales a un hombre que hirió con un arma blanca a tres mujeres en una calle de París (Francia).

Fue un agente fuera de servicio el primero en actuar y proceder a la detención de este individuo, tal y como explicó el ministro del Interior de Francia, Laurent Núñez.

El ataque se produjo a media mañana en la Porte de Clichy, en el noroeste de la capital francesa.

Según Núñez, las tres víctimas tienen 19, 24 y 36 años. Dos de ellas se encuentran hospitalizadas en estado muy grave, mientras que la tercera sufre heridas leves.

La investigación de los hechos ya está en curso. La identidad del agresor y los motivos del ataque todavía no se revelaron.

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