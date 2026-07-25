Costa Rica: las autoridades capturan a 'El Diablo', el narcotraficante más buscado del país y reclamado por EEUU

Publicado por Carlos Dominguez 24 de julio, 2026

La policía de Costa Rica detuvo este viernes a Alejandro Arias Monge, alias El Diablo, el criminal más buscado del país y reclamado por Estados Unidos. El operativo, desarrollado de madrugada en un predio rural de Río Frío, en la provincia de Heredia, a unos 90 kilómetros (unas 56 millas) al noreste de San José, dejó un saldo de un presunto delincuente muerto y cinco agentes heridos.

Arias Monge, por quien Washington ofrecía una recompensa de $500.000, fue capturado tras una hora de enfrentamiento a tiros. En el tiroteo resultó abatido Roney Ríos, señalado como integrante de la organización criminal. También fue detenido Jonathan Pérez Méndez, alias Tan, acusado de varios homicidios.

Durante el operativo se incautaron armas largas, pistolas y drones utilizados para vigilar la presencia policial en los alrededores de la vivienda donde se escondía el sospechoso.

Washington reclama su extradición

EEUU celebró el arresto. La embajada estadounidense en San José lo describió como "el líder de una violenta organización criminal transnacional y el fugitivo más buscado de Costa Rica".

El capo enfrenta cargos por narcotráfico, robo, homicidio agravado y lavado de dinero. Washington lo reclama en extradición por conspirar para transportar cocaína desde Colombia.

Michael Soto, director encargado del Organismo de Investigación Judicial, afirmó en el lugar de los hechos que Arias "le ha generado una gran cantidad de violencia y problemas al país".

Una década prófugo

Las autoridades costarricenses sospechan que el criminal se ocultó durante un tiempo en Nicaragua. Llevaba una década prófugo, después de evadir un juicio por asesinato.

En los últimos años, Costa Rica perdió su condición de país más seguro de Centroamérica debido al auge del narcotráfico. En 2025 registró una tasa de 16,8 homicidios por cada 100.000 habitantes.