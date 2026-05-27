Publicado por Carlos Dominguez 27 de mayo, 2026

En medio de un frágil alto el fuego entre Irán y Estados Unidos, un oficial de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) ha declarado que la probabilidad de una reanudación de las hostilidades a gran escala es actualmente "baja", aunque advirtió que Teherán permanece completamente preparado para cualquier eventualidad.

"La posibilidad de una guerra es baja debido a la debilidad del enemigo. Nuestras fuerzas armadas están al acecho con los cargadores llenos", declaró Mohammad Akbarzadeh, subjefe político de la Marina del Cuerpo de la IRGC, según citó la agencia de noticias Tasnim.

"No duden que convertiremos la zona desde Chabahar hasta Mahshahr en un cementerio para los agresores", añadió, mencionando dos puntos situados en cada extremo de la extensa costa sur de Irán.

EEUU realiza ataques "defensivos" cerca de Bandar Abbas

Este lunes, fuerzas estadounidenses realizaron ataques "defensivos" en el sur de Irán, cerca de Bandar Abbas, contra sitios de misiles y embarcaciones iraníes que supuestamente colocaban minas en el Estrecho de Hormuz.

El Comando Central de EEUU (Centcom) justificó los bombardeos como necesarios para proteger a sus tropas durante la actual tregua, mientras que Irán reportó explosiones y bajas en la zona.

"Fuerzas estadounidenses condujeron ataques de autodefensa hoy en el sur de Irán para proteger a nuestras tropas de las amenazas planteadas por las fuerzas iraníes", dijo Tim Hawkins, portavoz del Centcom, en un comunicado en el que no dio detalles sobre los ataques.

A pesar de estos incidentes militares, las conversaciones diplomáticas continúan en Doha, Qatar.