Irán es desafiado en el Golfo Pérsico: Kuwait y Bahréin responden a meses de bombardeos con ayuda de Emiratos Árabes, según fuentes

El humo se eleva desde un edificio alto tras un ataque con drones en la ciudad de Kuwait Archivo / AFP

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 24 de julio, 2026

Kuwait y Bahréin habrían enviado en secreto aviones de combate para golpear instalaciones militares dentro de Irán a comienzos de julio, en lo que constituiría la primera represalia directa de ambos países contra Teherán desde que arrancó la guerra, según publicó este jueves el Wall Street Journal citando a fuentes de alto nivel familiarizadas con el asunto.

Los objetivos habrían incluido depósitos de drones y misiles, de acuerdo con la misma fuente. Emiratos Árabes Unidos —que atacó Irán en múltiples ocasiones durante los primeros meses del conflicto— habría aportado inteligencia sobre los blancos y cobertura aérea defensiva, un gesto que las fuentes interpretan como el inicio de una cooperación militar árabe más estrecha frente al régimen iraní.

Durante semanas, Irán concentró sus ataques de represalia en Kuwait y Bahréin, ambos con bases militares estadounidenses en su territorio. Pese a contar con fuerzas aéreas reducidas —armadas con aviones estadounidenses y europeos—, ninguno de los dos países habría estado dispuesto a seguir recibiendo golpes sin responder, según las fuentes consultadas por el diario.

Tras conocerse la información, el embajador de Kuwait en Washington, Al-Zain Al-Sabah, desmintió el informe. "El Estado de Kuwait no ha participado en ninguna operación militar contra Irán, ni ha permitido que su territorio sea utilizado para lanzar operaciones ofensivas contra ningún Estado vecino", dijo el diplomático.

La Cancillería de EAU, por su parte, condenó los ataques iraníes contra sus dos vecinos y expresó respaldo a "todas las medidas orientadas a salvaguardar su seguridad y estabilidad", además de reiterar su respaldo a una reapertura plena del estrecho de Ormuz.

El episodio ilustra la posición incómoda en la que han quedado los gobiernos árabes del Golfo, atrapados entre una guerra que no buscaron y un vecino iraní que perciben cada vez más hostil. Kuwait denunció el domingo pasado que Irán atacó una planta eléctrica y una desalinizadora en su territorio, en lo que calificó como una "escalada peligrosa".

Arabia Saudita, que se sumó a los ataques de EAU contra Irán en las primeras semanas del conflicto, estaría reevaluando su postura, mientras Omán y Qatar mantienen la línea de equilibrio diplomático que han sostenido históricamente frente a Teherán.

Con el conflicto ya en su quinto mes y sin señales de resolución, el bloqueo iraní del estrecho de Ormuz y los recientes ataques hutíes en el mar Rojo han golpeado con fuerza las exportaciones petroleras y el turismo de la región. Analistas consultados por el WSJ advierten que los países del Golfo comienzan a asumir que la confrontación abierta con Irán —e incluso la posibilidad de un cambio de régimen en Teherán— ya no es un escenario descartable.