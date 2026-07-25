Más de 160.000 evacuados por los fuertes incendios forestales que arrasan España y Francia

Publicado por Carlos Dominguez 25 de julio, 2026

Los feroces incendios forestales que arrasan el oeste de Madrid y el suroeste de Francia han obligado a desalojar a más de 160.000 personas hasta este sábado. En la región madrileña, al menos 25.000 vecinos tuvieron que abandonar sus hogares por lo que las autoridades locales califican como el peor fuego registrado en la zona, mientras en Francia las llamas amenazan la región vinícola de Burdeos.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cifró en 63.000 el total de afectados, entre evacuados y confinados. El viernes, más de 1.200 personas mayores y con discapacidad fueron trasladadas de urgencia desde residencias y centros de atención.

Los bomberos intentaron sin éxito impedir que dos grandes focos se unieran: uno en el suroeste de Madrid, que ya ha consumido unas 6.000 hectáreas, y otro en la vecina Castilla y León, con cerca de 9.000 hectáreas afectadas. El consejero regional de Medio Ambiente, Carlos Novillo, advirtió que el fuego madrileño se encuentra en su "momento álgido" y ha superado la capacidad de extinción. La Guardia Civil detuvo a una persona e investiga a otra como posibles responsables del incendio en Castilla y León.

"Tengo 53 años y he visto incendios importantes, pero uno tan grande como este, no", dijo a la AFP Félix Hernández, concejal de Aldea del Fresno, municipio completamente evacuado.

Las condiciones meteorológicas, con vientos fuertes y altas temperaturas, dificultan el trabajo de los equipos de emergencia. Uno de los focos incluso afectó temporalmente a las instalaciones del MDSCC, una de las tres estaciones de la NASA en España dedicadas a la comunicación con sondas espaciales. Mientras, un incendio anterior en Guadalajara, que quemó 32.000 hectáreas, se encuentra ya en fase de estabilización. Desde el 1 de enero, España ha perdido casi 130.000 hectáreas por el fuego.

Burdeos bajo amenaza: nuevas evacuaciones y bomberos heridos

En Francia, las autoridades ordenaron nuevas evacuaciones preventivas este sábado en localidades cercanas a Burdeos. En total, unas 141.000 personas han sido desalojadas y las llamas han destruido 22.000 hectáreas, una superficie equivalente al doble de París. Los departamentos de Gironda y Las Landas son los más golpeados. Alrededor de 40 de los 1.000 bomberos que combaten el incendio resultaron heridos. El viernes, cientos de residentes y turistas tuvieron que abandonar la península de Cap Ferret en barco y por carretera.

Este año se perfila como el segundo con mayor superficie quemada en la Unión Europea desde que existen registros satelitales hace dos décadas. En Francia, las más de 50.000 hectáreas arrasadas triplican las del mismo periodo del año anterior.