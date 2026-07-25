“La dictadura venezolana es responsable de la ocurrido con los terremotos ya que nunca se preparó para una tragedia que estaba anunciada”

Publicado por Luis Francisco Orozco 25 de julio, 2026

La presentadora y directora ejecutiva de Voz News, Karina Yapor, entrevistó en el noticiero al miembro fundador del Miranda Center, Manuel Avendaño, sobre la actual situación en Venezuela tras un mes de los terremotos que afectaron severamente ciudades como Caracas y La Guaira, y sobre si se pudo hacer más para evitar la tragedia acontecida a partir de estos.

“Desde hace 27 años, este régimen chavista no se preparó para una tragedia que estaba anunciada. Porque, además, cabe destacar que todo esto fue anunciado desde el último terremoto venezolano en 1967 por la Agencia Americana de Geología y de Sismología. […] La incapacidad del régimen para responder la tragedia ha traído como consecuencia que no haya un mando central. […] El programa Gran Misión Viviendo, lanzado por Hugo Chávez, no cumplía para nada las normas sísmicas. Ese programa tuvo todo tipo de fallas incluso desde el punto de vista política, ya que no logró dar casa segura a miles de venezolanos que se encontraban sin hogar. Pero este es además el claro ejemplo de la corrupción del régimen en los últimos años. […]

Puedes ver la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.