La destitución del fiscal Karim Khan por acoso sexual hunde a la Corte Penal Internacional en una profunda crisis de credibilidad

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 24 de julio, 2026

En una resolución sin precedentes que golpea la estructura del sistema judicial mundial, la Asamblea de Estados Partes de la Corte Penal Internacional (CPI) aprobó este viernes la destitución de su fiscal jefe, Karim Khan.

La decisión, adoptada durante una sesión en Nueva York con una abrumadora mayoría de 82 votos a favor, se fundamentó en las conclusiones de un proceso que determinó la existencia de "falta grave" y un incumplimiento de sus deberes éticos debido a acusaciones de acoso sexual contra una subordinada, según reportó el New York Times.

El desenlace de las investigaciones, iniciado tras denuncias presentadas por una asesora especial identificada formalmente como Sarah, concluyó que Khan incurrió en un patrón de represalias y aprovechamiento de su jerarquía para forzar una relación inapropiada.

El órgano de gobierno de la CPI determinó la existencia de una falta grave considerando el evidente "desequilibrio de poder", desestimando las pretensiones del acusado de catalogar el proceso como un complot en su contra.

Acusaciones de sesgo político y el cuestionamiento a las órdenes dictadas

La remoción de Khan se produce en un momento en que el tribunal enfrentaba crecientes señalamientos por parte de la administración del presidente Donald Trump y de diversos gobiernos por actuar con un marcado sesgo ideológico y politizar la justicia internacional.

Durante su gestión, Khan cobró notoriedad al emitir órdenes de arresto contra dirigentes globales, destacando su decisión de perseguir al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, un paso rechazado categóricamente por Washington debido al lo que consideraron un uso instrumental del tribunal.

Además, este mismo viernes el gobierno de Venezuela, bajo el régimen interino alineado con la administración estadounidense, anunció formalmente su retiro de la Corte Penal Internacional. La decisión del país sudamericano acentúa el debilitamiento del tribunal global en un momento de severo cuestionamiento a sus competencias.

Tras conocerse la destitución del fiscal, altos funcionarios diplomáticos cuestionaron la validez procesal de las medidas impulsadas bajo su mandato.

El ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Saar, señaló en sus redes sociales que "la postergada remoción de Karim Khan de la CPI por falta grave ha dejado al descubierto la bancarrota moral de un fiscal corrupto", añadiendo que las acciones contra los líderes israelíes fueron promovidas para desviar la atención de las denuncias en su contra y "deberían ser revocadas de inmediato".

Resistencia legal y un futuro incierto para los organismos multilaterales

A pesar del contundente respaldo de los Estados miembros para su expulsión, los representantes legales de Khan rechazaron el fallo afirmando que la resolución carece de fundamento legítimo y anunciaron que recurrirán a mecanismos jurídicos para impugnarla.

Por su parte, la víctima defendió la integridad de las denuncias ante las acusaciones del entorno del fiscal, declarando a la prensa que "las víctimas no eligen el calendario político de sus victimarios" y asegurando que "nunca hay un momento adecuado" para exponer este tipo de agresiones.

La salida forzada de Khan deja a la Corte Penal Internacional acéfala y sumida en una severa crisis de confianza, en un contexto global donde diversos países han comenzado a alejarse de los entes multilaterales no electos.

El proceso de sustitución del fiscal reabre el debate sobre el verdadero alcance de estas instituciones y la urgencia de exigir rendición de cuentas a las burocracias internacionales que operan sin supervisión democrática.