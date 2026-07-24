España: los incendios que están devastando la región de Madrid obligan a evacuar a miles de personas

Los incendios en localidades cercanas a Madrid (España) obligan a desalojar a miles de personas AFP .

Publicado por Alejandro Baños 24 de julio, 2026

"Esto no lo habíamos vivido. Está siendo catastrófico. Nuestra prioridad es salvar vidas". Así de contundente fue la presidenta de la Comunidad de Madrid (España), Isabel Díaz Ayuso, al referirse a los incendios que están devastando gran parte de la zona suroeste de su región y que han obligado a desalojar a más de 19.000 personas de sus hogares.

Ante la gravedad de la situación, Díaz Ayuso pidió al Gobierno de España que activase un plan de emergencia nacional. El Ministerio del Interior accedió a la solicitud, ejectuando tal protocolo en la región de Madrid y en la provincia aledaña de Ávila, perteneciente a la región de Castilla y León.

"Para una región como esta, con una fuerte concentración de viviendas y de población, es una catástrofe", sentenció Díaz Ayuso.

Desde el Gobierno de España se solicitó la activación del mecanismo de protección civil de la Unión Europea (UE). Dos países aliados, Grecia e Italia, respondieron al llamado enviando cuatro hidroaviones, dos cada uno de los países.

En las últimas horas, el fuego se extendió: unas condiciones meteorológicas adversas, con calor extremo y ciertas ráfagas de viento, y la sequedad del terreno han hecho que las llamas se propagasen a una velocidad incontrolable para unos servicios de emergencias que trabajan sin descanso.

Además, los tres focos activos se unificaron, lo que recrudece todavía más la situación y amenaza a más poblaciones.

Francia en llamas

En Francia, los incendios tampoco dan tregua. En el suroeste del país, en la región de Burdeos, famosa por sus viñedos, las llamas obligaron a residentes y turistas a huir. Las últimas informaciones estiman en 40.000 personas las que han tenido que ser evacuadas. También en la zona sureste.

Igual que hizo España, el presidente francés, Emmanuel Macron, activó un plan de emergencia nacional debido a la intensidad de los fuegos. La UE informó de que envió tres aviones cisterna para combatir contra el fuego.