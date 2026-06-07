Nueva escalada en el Golfo: EEUU derriba drones iraníes que amenazaban el Estrecho de Ormuz e intercepta misiles balísticos lanzados contra Kuwait y Bahréin

Publicado por Carlos Dominguez 7 de junio, 2026

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó este domingo que derribó un par de drones iraníes que amenazaban el Estrecho de Ormuz, en la más reciente escalada de violencia, mientras la guerra cumple su día 100 sin un final claro a la vista.

"Hoy mismo, las fuerzas estadounidenses en Oriente Próximo han derribado dos drones de ataque iraníes que amenazaban el tráfico marítimo internacional en el Estrecho de Ormuz", indicó el CENTCOM en un comunicado publicado en X.

"Las fuerzas estadounidenses permanecen posicionadas y listas para continuar defendiendo contra la agresión iraní", añadió.

Este incidente forma parte de la escalada regional que sigue a recientes lanzamientos de misiles iraníes y ataques estadounidenses contra infraestructura militar del régimen de los ayatolás.

CENTCOM intercepta seis misiles balísticos iraníes

Este sábado, el CENTCOM informó que interceptó seis misiles balísticos lanzados por el régimen iraní hacia Kuwait y Bahréin, tras ataques estadounidenses contra sitios de radar iraníes.

"Las primeras evaluaciones indican que seis de los misiles lanzados por Irán fueron interceptados y un séptimo no alcanzó el objetivo previsto", indicó el CENTCOM en un comunicado publicado en X. "Por el momento no hay informes de daños al personal estadounidense, y las afirmaciones iraníes de haber dañado el cuartel general de la 5ª flota estadounidense en Bahréin son falsas", añadió.

Bahréin, que alberga el cuartel general de la 5ª estadounidense, denunció los últimos ataques como una "agresión flagrante", mientras que Kuwait afirmó que "representan una peligrosa escalada".

Irán lanzó siete misiles balísticos contra Kuwait y Bahréin horas después de que el CENTCOM derribara cuatro drones iraníes que amenazaban el tráfico marítimo en el Estrecho de Ormuz. Posteriormente, fuerzas estadounidenses atacaron radares costeros iraníes en Goruk y Qeshm para prevenir nuevos ataques.