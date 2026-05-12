EN VIVO | Los precios del petróleo suben y las bolsas retroceden ante el estancamiento en las relaciones entre Estados Unidos e Irán

Publicado por Williams Perdomo 12 de mayo, 2026

Los precios del petróleo subieron y las bolsas cayeron el martes, mientras los inversores se preparaban para una mayor volatilidad después de que las conversaciones para poner fin a la guerra en Oriente Medio y reabrir el estrecho de Ormuz al tráfico de buques cisterna y de carga parecieran estancarse.

El principal negociador de Irán declaró el martes que Washington debe aceptar el último plan de paz de Teherán o se enfrentará al fracaso, después de que el presidente estadounidense Donald Trump advirtiera que la tregua en la guerra de Oriente Medio estaba al borde del colapso.

Las horas corresponden al horario del Este (ET)

07:44 Am Ultimátum de Irán 13:44 12/05/2026 13:44 12/05/2026 El jefe negociador de Irán lanzó el martes un ultimátum a Estados Unidos para que acepte las condiciones del plan de 14 puntos propuesto por Teherán para poner fin a la guerra.



06:30 am Catar denuncia "chantaje" 13:43 12/05/2026 13:43 12/05/2026 Irán no puede utilizar el estrecho de Ormuz "como un arma para presionar o chantajear" a las monarquías petroleras del Golfo, recalcó el primer ministro de Catar, jeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, en una rueda de prensa en Doha.



06:00 am Kuwait frustró un intento de infiltración iraní 13:43 12/05/2026 13:43 12/05/2026 El ministerio del Interior de Kuwait aseveró este martes que cuatro personas detenidas a inicios de mayo cuando intentaban entrar por mar en el país "confesaron" pertenecer a los Guardianes de la Revolución, el ejército de élite iraní.



05:30 Am Hezbolá advierte de un "infierno para Israel" 13:42 12/05/2026 13:42 12/05/2026 El jefe de Hezbolá, Naim Qasem, descartó una rendición del movimiento libanés proiraní y prometió transformar "la batalla en un infierno para Israel", que prepara una nueva ronda de negociación con las autoridades libanesas en Washington.



05:00 am Sube el petróleo 13:42 12/05/2026 13:42 12/05/2026 La falta de acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin al conflicto y reabrir el estrecho de Ormuz impulsó los precios del petróleo.



04:30 Am Seis muertos en un bombardeo en Líbano 13:41 12/05/2026 13:41 12/05/2026 La agencia nacional de información libanesa NNA anunció el martes la muerte de seis personas en la víspera en un bombardeo israelí contra Kfar Dounine, en el sur del país.



04:00 am Los Emiratos Árabes atacaron directamente a Irán en abril 13:39 12/05/2026 13:39 12/05/2026 The Wall Street Journal informó el lunes que Emiratos Árabes Unidos llevó a cabo por su cuenta operaciones militares contra Irán en abril, aunque solo Estados Unidos e Israel afirman haber participado en los ataques contra Teherán.



Según el diario estadounidense, que cita fuentes anónimas, estos bombardeos emiratíes apuntaron, en particular, a principios de abril a instalaciones petroleras de la isla de Lavan, territorio iraní en el Golfo.

03:34 am EEUU impone nuevas sanciones para impedir la venta de petróleo iraní El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó el lunes a 12 personas y entidades vinculadas con Teherán a las que acusa de "facilitar" la venta de petróleo de Irán a China.



Washington adoptó la medida antes de la visita de Donald Trump a Pekín esta semana.



Tres personas radicadas en Irán y nueve empresas —con sede en Hong Kong y Emiratos Árabes Unidos— aparecen sujetas a las nuevas sanciones. 13:41 12/05/2026 13:41 12/05/2026

Últimos acontecimientos sobre la guerra: