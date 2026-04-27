Se desploma la gratitud hacia Trump en Venezuela por su relación con Delcy Rodríguez

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 27 de abril, 2026

La luna de miel entre el liderazgo de Donald Trump y la ciudadanía venezolana enfrenta su crisis más severa. Según el más reciente estudio de la encuestadora Meganálisis, realizado entre el 13 y el 20 de abril de 2026, el índice de agradecimiento hacia el presidente estadounidense ha caído por debajo de la mitad de la población, situándose en un 47.08%.

Este desplome representa una contracción sin precedentes. Hace pocas semanas, la gratitud hacia Trump alcanzaba un abrumador 74.5%, lo que significa que el “agradecimiento a Trump en Venezuela disminuye aceleradamente”, según el informe, registrando una caída del 27.42% tan solo entre los meses de marzo y abril.

El pasado 6 de marzo, el mismo presidente Trump compartió en Truth Social otro trabajo de Meganálisis, que para ese momento situaba en 82.9% el total de los venezolanos que se sentían agradecidos con él y con su política hacia Venezuela.

El quiebre en la percepción pública coincide con el giro diplomático de la Casa Blanca hacia figuras del chavismo. Un contundente 89.13% de los venezolanos desaprueba que el presidente Trump mantenga negociaciones o respalde a Delcy Rodríguez, a quien el país identifica como una figura clave en el régimen de Maduro y la responsable de la reciente represión contra gremios y sectores sociales.

Una obstáculo para las aspiraciones democráticas

Para los venezolanos, la normalización del régimen de Rodríguez por parte de Washington es interpretada como un gran obstáculo para las aspiraciones democráticas. La encuesta revela que la desaprobación promedio a la gestión de Delcy Rodríguez alcanza un 92.89%, con un rechazo casi total en áreas críticas como la economía (95.33%).

Meganálisis identifica varios "determinantes del desgaste" de la imagen de Trump. Entre ellos destaca la “inconsistencia discursiva”, alimentada por los elogios públicos de Trump hacia Rodríguez y su silencio ante los nuevos episodios de represión.

Asimismo, surge una peligrosa “percepción de extractivismo”. Según el estudio, existe una “creciente convicción ciudadana de que el interés de EEUU prioriza el acceso energético por encima del bienestar democrático de los venezolanos”.

La falta de avances en la liberación de la totalidad de los presos políticos y la ausencia de un calendario electoral definido han transformado la esperanza en un marcado pesimismo financiero, donde el 82.57% prevé un deterioro de su economía familiar.

María Corina Machado: El único liderazgo sólido

Mientras la imagen de Washington se erosiona, el respaldo interno a María Corina Machado se consolida como la única alternativa real frente al esquema de poder actual. En un escenario de competencia abierta, Machado lidera con un 71.25% de la intención de voto.

Si la contienda se polarizara exclusivamente entre ella y Delcy Rodríguez, la ventaja de Machado se amplifica drásticamente:

“En escenarios cerrados y polarizados: al reducir la oferta a dos opciones, la intención de voto por Machado asciende al 84.36%, frente a un 4.95% de Delcy Rodríguez”, explica el informe.

Pese a este respaldo, el venezolano promedio desconfía del proceso. Un 83.38% de los consultados percibe una coalición de actores políticos y empresariales orientada a inhibir la ruta electoral mediante narrativas de incapacidad nacional.

Aun así, el 87.24% sostiene que la solución real a la crisis nacional debe iniciar obligatoriamente con una nueva elección presidencial.

La demanda de la ciudadanía es perentoria. El 83.65% califica como "estratégico" el regreso físico de Machado al país, vinculando su presencia física en el territorio con la “aceleración real de una transición política”.