Reino Unido: Starmer se aferra al poder en medio de una rebelión interna en el Partido Laborista

Publicado por Carlos Dominguez 12 de mayo, 2026

Con una autoridad cada vez más reducida, el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, aseguró este martes que su intención es "seguir gobernando" el país, a pesar de la creciente presión dentro de su propio partido para que renuncie.

La crisis gubernamental se intensificó este martes tras la renuncia de la secretaria de Estado de Vivienda, Miatta Fahnbulleh. Se trata del primer miembro del Gabinete que abandona el Gobierno tras el espectacular revés sufrido por los laboristas en las elecciones locales del pasado jueves.

Fahnbulleh y 70 diputados exigen la dimisión de Starmer

En un mensaje enviado a su equipo ministerial, el primer ministro afirmó que el país espera que el Gobierno continúe trabajando. "El Partido Laborista tiene un proceso para desafiar a un líder y ese proceso no se ha activado. El país espera que sigamos gobernando. Eso es lo que estoy haciendo y lo que debemos hacer como gabinete", señaló.

Por su parte, Fahnbulleh pidió a Starmer, en un texto publicado en la red social X, "que haga lo correcto por el país y por el partido y establezca un calendario para una transición ordenada".

La salida de la secretaria de Estado de Vivienda no es un caso aislado. Según AFP, tanto la ministra del Interior, Shabana Mahmood, como la secretaria de Exteriores, Yvette Cooper, le han pedido a Starmer que fije un calendario para su salida. Al menos 70 diputados laboristas, de un total de 403, ya han exigido públicamente la renuncia del primer ministro.

Starmer reconoce la frustración interna pero no logra apaciguar la rebelión

El primer ministro trató de calmar los ánimos el lunes con un discurso en el que reconoció la frustración existente: "Sé que la gente está frustrada con el estado del Reino Unido, frustrada con la política y algunos también frustrados conmigo". dijo Starmer durante un discurso destinado a relanzar su mandato. Sin embargo, sus palabras no han logrado apaciguar la rebelión interna.

Los laboristas, que llegaron al poder en julio de 2024 tras 14 años de gobiernos conservadores, sufrieron un duro golpe en las elecciones locales del 7 de mayo: perdieron cerca de 1.500 concejales y vieron cómo el partido de derecha Reform UK lograba un avance histórico.

La popularidad de Starmer, que ya venía en caída libre por la economía estancada y el aumento del coste de la vida, se ha visto aún más dañada por el escándalo del nombramiento y posterior destitución de Peter Mandelson como embajador en Washington, tras revelarse sus vínculos con Jeffrey Epstein.