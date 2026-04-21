2025, un año letal: casi 8.000 muertos y desaparecidos en rutas migratorias según la ONU

Publicado por Diane Hernández 21 de abril, 2026

En Ginebra, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) alertó que cerca de 8.000 migrantes murieron o desaparecieron en rutas migratorias en 2025, una cifra que confirma que los desplazamientos siguen siendo altamente peligrosos a nivel global, pese a cambios recientes en los flujos.

Según datos difundidos por la agencia de Naciones Unidas, al menos 7.900 personas fallecieron y unas 1.500 permanecen desaparecidas durante el último año en distintos corredores migratorios.

Un balance acumulado en aumento

El informe actualizado del Proyecto Migrantes Desaparecidos documenta más de 82.000 muertes y desapariciones desde 2014, lo que evidencia el carácter persistente de la crisis. La OIM estima además que al menos 340.000 familiares se han visto directamente afectados por estas pérdidas.

No obstante, el organismo subraya que estas cifras representan un mínimo, debido a la dificultad de registrar todos los casos en rutas remotas o irregulares.

"Las rutas migratorias están cambiando debido a los conflictos, las presiones climáticas y los cambios en las políticas, pero los riesgos siguen siendo muy reales", señaló Amy Pope, la directora general de la OIM. Añadió que detrás de cada número hay personas que emprenden viajes peligrosos y familias que, en muchos casos, nunca reciben noticias.

Cambios en las rutas, no en los riesgos El análisis se basa en la Matriz de Seguimiento de Desplazamientos y en el propio proyecto de migrantes desaparecidos. Ambos sistemas muestran que, aunque en algunas regiones han disminuido las llegadas, esto no implica una reducción de la presión migratoria.

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​Por el contrario, las rutas se han vuelto más largas, fragmentadas y peligrosas. Factores como conflictos armados, políticas migratorias más restrictivas y el impacto del cambio climático están modificando los trayectos tradicionales.

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​En América, por ejemplo, los flujos hacia el norte disminuyeron respecto a 2024, mientras que en Europa bajaron las llegadas totales, aunque cambiaron los perfiles de los migrantes. En África, algunas rutas se han intensificado o diversificado, aumentando los riesgos en trayectos más extensos y menos controlados.

Crisis humanitaria persistente

El informe advierte que miles de migrantes permanecen varados en zonas fronterizas con acceso limitado a servicios básicos como refugio, atención médica y protección. Al mismo tiempo, el aumento de retornos y reubicaciones está generando nuevas presiones sobre comunidades locales.

"La evidencia es clara: un menor número de desplazamientos no implica automáticamente viajes más seguros", subraya la OIM, que insiste en la necesidad de reforzar la cooperación internacional y adoptar políticas basadas en datos para reducir los riesgos.

Llamado a la acción internacional

De cara al próximo Foro Internacional de Examen de la Migración, previsto para mayo, la organización instó a los gobiernos a renovar sus compromisos para prevenir muertes, proteger a los migrantes y apoyar a las familias afectadas.

El organismo considera que comprender mejor las rutas y sus dinámicas es clave para diseñar intervenciones efectivas que permitan salvar vidas en un contexto donde la migración irregular continúa cobrando un alto costo humano.