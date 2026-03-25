Rescate en Veracruz: hallan a 229 inmigrantes deshidratados y encerrados en un tráiler

Publicado por Diane Hernández 25 de marzo, 2026

En un operativo fortuito, las autoridades mexicanas localizaron a 229 inmigrantes que permanecían ocultos dentro de un remolque en un depósito policial en la ciudad de Xalapa. El hallazgo, reportado originalmente por las autoridades de Veracruz, pone de manifiesto la desesperación de los grupos de tráfico humano ante el endurecimiento de las políticas migratorias en la región.

Descubrimiento en el depósito policial

El incidente comenzó el pasado lunes por la tarde, cuando agentes de seguridad detectaron un tráiler que contaba con un reporte de robo vigente en el estado de Veracruz. Tras arrestar al conductor, el director de Seguridad Pública del estado, José Manuel Pozos Castro, ordenó el traslado de la unidad a un corralón de la ciudad de Xalapa para su resguardo.

Fue en ese lugar donde empleados del depósito escucharon gritos de auxilio y ruidos provenientes del interior del remolque. Al abrir las puertas, la policía estatal encontró a una multitud de personas, incluyendo a 17 menores de edad, quienes presentaban diversos grados de deshidratación debido a las altas temperaturas y la falta de ventilación dentro de la caja metálica. El personal médico de emergencia acudió al sitio para brindar atención inmediata, mientras que el Instituto Nacional de Migración (INM) se hizo cargo de procesar al grupo.

Contexto de presión internacional

Este rescate ocurre en un momento de alta tensión política y operativa en materia migratoria. Las autoridades mexicanas han intensificado las detenciones debido a la presión ejercida por el Gobierno de los Estados Unidos. Recientemente, México ha limitado la emisión de documentos de viaje en su frontera sur, una medida que busca frenar el libre tránsito de inmigrantes hacia el norte y que ha forzado a los traficantes a utilizar métodos de transporte más peligrosos.

Sin fondos operativos pero trabajando

Mientras México endurece sus controles, el sistema de seguridad y migración de su vecino del norte atraviesa una crisis profunda. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) se encuentra actualmente sin fondos operativos debido a un estancamiento en el Senado sobre el financiamiento de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Esta falta de presupuesto ha tenido consecuencias directas en la operatividad aeroportuaria y de seguridad:

Agotamiento de recursos: la aerolínea Delta ha tenido que suspender beneficios especiales para congresistas citando la presión sobre los recursos derivada del cierre del DHS.

Fuga de personal: más de 450 empleados de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) han renunciado porque se les obliga a trabajar sin percibir su salario.

porque se les obliga a trabajar sin percibir su salario. Medidas de emergencia: ante la crisis, el presidente Donald Trump ha ordenado el despliegue de agentes del ICE en aeropuertos congestionados para cubrir la escasez de personal de seguridad.

El caso de los 229 inmigrantes en Veracruz subraya que, a pesar del cierre administrativo y las crisis presupuestarias en Washington, el flujo migratorio y las actividades de las organizaciones criminales de tráfico de personas continúan representando un desafío crítico para la seguridad de ambos países.