El chavismo reubica al ex ministro de Defensa, acusado de narcotráfico: ahora controlará la agricultura venezolana

Vladimir Padrino López, como Ministro de Defensa, en unos ejercicios militares previos a la captura de Nicolás Maduro.Pedro Mattey- AFP .

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 13 de abril, 2026

El régimen interino de Venezuela, encabezado por Delcy Rodríguez, designó este lunes al general en jefe Vladimir Padrino López como nuevo ministro de Agricultura Productiva y Tierras, en una decisión que ha generado cuestionamientos por el perfil político y militar del funcionario.

El anuncio llega menos de un mes después de su salida del Ministerio de Defensa, cargo que ocupó durante más de una década y desde el cual fue una pieza clave en el sostenimiento del aparato chavista.

“Asume el compromiso de impulsar la producción agrícola para garantizar el abastecimiento nacional”, señaló Rodríguez al comunicar el nombramiento.

Un militar cuestionado al frente de un sector en crisis

La designación de Padrino López al frente de la agricultura refuerza la práctica chavista de militarizar áreas civiles estratégicas sin experiencia técnica comprobada.

Durante su paso por el Ministerio de Defensa, Padrino López fue señalado por su rol en la consolidación del poder del régimen de Nicolás Maduro, en un período marcado por denuncias de represión, colapso institucional y deterioro económico.

Ahora, su llegada a un sector devastado —con caída de la producción, inseguridad jurídica y abandono del campo— plantea dudas sobre la capacidad real del régimen de Rodríguez para impulsar una recuperación basada en eficiencia y libre mercado, en lugar de control político.

Bajo la lupa internacional

El historial del nuevo ministro no pasa desapercibido fuera de Venezuela. Desde 2025, Estados Unidos mantiene una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que conduzca a su captura o condena, en el marco de investigaciones por presuntos vínculos con redes de narcotráfico.

Este contexto convierte su nombramiento en una señal controvertida para la comunidad internacional, que ha insistido en la necesidad de depurar las instituciones como condición para una transición democrática creíble.

Reacomodo de poder, no reforma

Lejos de representar un cambio de rumbo, la decisión parece responder a una lógica de reacomodo interno dentro del chavismo, donde figuras leales son recicladas en distintas posiciones para preservar cuotas de poder.

La falta de detalles sobre un plan agrícola concreto o reformas estructurales refuerza la percepción de que el aparato chavista responde más a cálculos políticos que a una estrategia seria de recuperación económica, aunque bajo la tutela de Washington esto aún está por verse.