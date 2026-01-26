Informes: la represión en Irán deja más de 36.000 muertos

Publicado por Diane Hernández 26 de enero, 2026

Una represión de apenas dos días contra protestas en Irán habría causado más de 36.000 muertes, según informes de inteligencia y múltiples investigaciones periodísticas.

Las protestas comenzaron el 28 de diciembre, inicialmente impulsadas por huelgas de comerciantes en Teherán, y se extendieron rápidamente a más de 400 ciudades y pueblos del país en medio del deterioro económico y la represión política. La respuesta del régimen iraní, según coinciden diversos medios internacionales y organizaciones de derechos humanos, incluyó el uso de munición real, ejecuciones extrajudiciales y un apagón casi total de las comunicaciones.

De acuerdo con The Media Line, la represión se intensificó tras una orden directa del líder supremo de Irán, Ali Jamenei, de "aplastar sin piedad" las protestas "por cualquier medio necesario". El medio, citando testimonios del Centro de Documentación de Derechos Humanos de Irán, informó que fuerzas de seguridad trasladaron a manifestantes heridos -algunos aún con vida- a instalaciones forenses, donde fueron colocados en bolsas para cadáveres y ejecutados si mostraban signos de vida.

Un especialista en medicina forense de Teherán declaró al mismo medio que manifestantes heridos fueron retirados a mitad del tratamiento médico y trasladados vivos a morgues. Profesionales sanitarios relataron haber visto cadáveres con tubos de oxígeno, vías intravenosas y electrodos de monitoreo aún conectados, lo que sugiere que algunos pacientes fueron ejecutados dentro de hospitales o ambulancias.

"Victoria a través del terror"

Según Iran International, que afirmó haber revisado materiales de inteligencia clasificados, el régimen lanzó su ofensiva decisiva los días 8 y 9 de enero, desplegando fuerzas del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) y de la milicia Basij. Esos documentos señalan más de 4.000 puntos de enfrentamiento y describen órdenes internas que autorizaban el uso irrestricto de fuerza letal bajo consignas como "victoria a través del terror".

Los recuentos internos iniciales del propio régimen habrían estimado al menos 12.000 muertes en los días posteriores a la represión, según una evaluación presentada el 11 de enero al Consejo Supremo de Seguridad Nacional. Actualizaciones posteriores elevaron drásticamente la cifra: documentos citados por Iran International mencionan 27.500 muertos, luego más de 30.000 según consolidaciones del Ministerio del Interior, y finalmente más de 36.500 fallecidos en informes de inteligencia del CGRI fechados el 22 y 24 de enero.

Una investigación independiente del New York Times, publicada el domingo, reconstruyó la represión a partir de la verificación de cientos de videos y entrevistas con testigos, personal médico y familiares de víctimas. El diario informó que fuerzas de seguridad dispararon desde tejados y comisarías, persiguieron a manifestantes con unidades motorizadas y abrieron fuego contra multitudes que huían en Teherán y al menos otras 19 ciudades.

El Times describió hospitales desbordados, salas de emergencia operando en condiciones similares a un campo de batalla y morgues saturadas, mientras las familias debían identificar a sus seres queridos mediante fotografías numeradas. Imágenes verificadas mostraban bolsas para cadáveres alineadas en hospitales y también cuerpos con signos de tratamiento médico reciente.

La revista TIME, citando a dos altos funcionarios del Ministerio de Salud iraní, informó que unas 30.000 personas podrían haber muerto en las calles en un lapso de 48 horas. Según datos hospitalarios compartidos con la publicación, se registraron 30.304 muertes hasta el 9 de enero, aunque la revista advirtió que la cifra probablemente no incluye víctimas trasladadas a hospitales militares o enterradas fuera de los canales oficiales durante el apagón de comunicaciones.

"Zonas de víctimas masivas"

Otros testimonios reforzaron el cuadro de violencia extrema. The Guardian publicó el relato de un cirujano iraní anónimo que describió los hospitales como "zonas de víctimas masivas", con "charcos de sangre" y disparos constantes. Israel Hayom informó, citando a un ciudadano iraní, que en algunas ciudades se habrían utilizado incluso proyectiles de mortero, una afirmación que no pudo ser verificada de manera independiente.

Pese a la magnitud de los informes, las autoridades iraníes reconocen oficialmente solo 3.117 muertes y atribuyen los disturbios a "células terroristas" extranjeras, acusando a Estados Unidos e Israel de fomentar el malestar.

Las revelaciones se producen en un contexto de creciente tensión internacional. La semana pasada, el presidente estadounidense Donald Trump pidió un "nuevo liderazgo" en Irán y anunció el reposicionamiento de activos militares en la región, mientras se amplían las sanciones económicas contra redes financieras vinculadas al régimen.