Perú: Fujimori celebra haber derrotado al "enemigo" de izquierda en medio de irregularidades electorales y denuncias de "fraude"

Publicado por Carlos Dominguez 13 de abril, 2026

La candidata presidencial, la conservadora Keiko Fujimori, celebró este lunes los resultados preliminares de las elecciones generales en Perú, que la perfilan como la favorita para disputar un balotaje en junio.

La líder de Fuerza Popular aseguró que los números reflejan una fuerte señal a favor del país, al enfrentar lo que describió como "el enemigo": la izquierda.

"Los resultados (...) son una señal muy positiva para nuestro país, porque (...) el enemigo es la izquierda", declaró Fujimori en un breve discurso tras conocerse las primeras estimaciones de boca de urna y conteos rápidos.

Aunque el escrutinio oficial avanza lentamente, con apenas alrededor del 40% de los votos procesados, Keiko Fujimori lidera con holgura los resultados oficiales. El segundo lugar, que definiría a su rival en el balotaje, se mantiene en disputa entre un grupo reducido de candidatos, donde destaca con mayores posibilidades el ultraconservador Rafael López Aliaga, alcalde de Lima.

Irregularidades y denuncias de “fraude”

Las elecciones estuvieron marcadas por serios problemas logísticos que generaron indignación entre los votantes y los propios candidatos.

El voto es obligatorio en Perú, pero unas 63.000 personas no pudieron ejercer su derecho debido a la falta de cédulas de identidad, ánforas y otros materiales electorales. Ante estas fallas, la autoridad electoral se vio obligada a extender la jornada de votación hasta este lunes, con un horario adicional de 07:00am a 6:00pm horas locales.

En varios centros de votación de Lima se formaron largas filas mientras que los ciudadanos expresaron su frustración por las demoras y los errores organizativos.

López Aliaga denunció: "Es un fraude electoral gravísimo y vamos a convocar justamente a una protesta ciudadana".

La irrupción policial desata tensión en plena jornada electoral

La situación escaló cuando, incluso antes de cerrar las mesas de votación, policías anticorrupción y fiscales irrumpieron en la sede del organismo electoral y en las instalaciones de la empresa encargada de distribuir los materiales de sufragio para recabar información sobre los incidentes.

Periodistas de AFP confirmaron la presencia de uniformados tanto en el interior como en los alrededores del local.

Durante la noche, decenas de personas se concentraron frente a la máxima autoridad electoral gritando “¡fraude, fraude!”.