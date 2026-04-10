Escalada entre Ecuador y Colombia: aranceles al 100% profundizan la crisis diplomática

Publicado por Diane Hernández 10 de abril, 2026

La relación entre Ecuador y Colombia atraviesa uno de sus momentos más tensos en años tras la decisión de Quito de elevar al 100% los aranceles a las importaciones provenientes de su vecino. La medida, que entrará en vigor en mayo, profundiza una escalada comercial y diplomática que ya afecta sectores clave como el comercio, la energía y la seguridad fronteriza.

Una medida económica con trasfondo de seguridad

El Ministerio de Producción de Ecuador informó que el incremento arancelario responde a la"falta de implementación de medidas concretas y efectivas en materia de seguridad fronteriza por parte de Colombia". Según el Gobierno ecuatoriano, el país ha debido destinar cerca de 400 millones de dólares adicionales para reforzar el control en una frontera de aproximadamente 600 kilómetros, donde operan redes vinculadas al narcotráfico, la minería ilegal y el tráfico de personas.

Este nuevo aumento continúa una política iniciada en febrero, cuando Ecuador impuso un arancel del 30% —posteriormente elevado al 50% en marzo— bajo el argumento de "seguridad". Con el 100%, Quito afirma buscar una mayor "corresponsabilidad" en el combate al crimen organizado transnacional.

Guerra arancelaria y efectos regionales

La decisión se enmarca en una guerra comercial en curso entre ambos países. Colombia ya había respondido con un arancel del 50% a productos ecuatorianos y con la suspensión de ventas de energía, un punto especialmente sensible para Ecuador, que en 2024 enfrentó apagones de hasta 14 horas diarias.

Además del comercio, las tensiones han afectado la cooperación energética y el transporte de crudo, evidenciando el impacto estructural del conflicto en la relación bilateral.

Escalada diplomática tras declaraciones sobre Jorge Glas El deterioro diplomático se intensificó tras declaraciones del presidente colombiano, Gustavo Petro, quien calificó como "preso político" al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas. En respuesta, Ecuador llamó a consultas a su embajador en Bogotá.

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​Glas, quien fue vicepresidente entre 2013 y 2017 durante el gobierno de Rafael Correa, cumple varias condenas por delitos como cohecho, peculado y asociación ilícita, incluyendo una pena de 13 años. Desde noviembre permanece recluido en una cárcel de máxima seguridad en la costa ecuatoriana.

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​Las conversaciones diplomáticas entre ambos países, que buscaban frenar la escalada, han sido suspendidas. La canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, señaló que se retomarán solo cuando exista "el ambiente propicio".

Colombia responde y eleva el tono

Desde Bogotá, la reacción no se hizo esperar. El mandatario izquierdista calificó el arancel del 100% como "una monstruosidad" y sugirió que la medida podría significar la salida de Colombia de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), bloque regional integrado también por Perú, Bolivia y Ecuador.

"Esto es simplemente una monstruosidad, pero significa el fin del Pacto Andino para Colombia. Nada hacemos ya allí", expresó en la red social X.

En paralelo, Petro ordenó el regreso inmediato de la embajadora colombiana en Ecuador y anunció que el próximo consejo de ministros se realizará en un punto de la frontera común, en una señal política de firmeza ante la crisis.

La combinación de medidas económicas, desacuerdos en materia de seguridad y tensiones políticas ha llevado la relación entre ambos países a un punto crítico. Sin avances en el diálogo y con decisiones que continúan escalando el conflicto, el futuro inmediato de la relación bilateral y de los mecanismos de integración regional permanece incierto.