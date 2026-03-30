Kast frena la regularización masiva de inmigrantes en Chile

Publicado por Diane Hernández 30 de marzo, 2026

El nuevo Gobierno de José Antonio Kast frenó la regularización de 182.000 inmigrantes en Chile, impulsada por la anterior Administración del izquierdista Gabriel Boric, dijo el lunes el Servicio de Migraciones a la AFP.

Según un comunicado enviado a la agencia de noticias, el Gobierno del presidente Boric había dejado listo un decreto para regularizar a unas 182.000 personas que participaron de un proceso de empadronamiento de inmigrantes que ingresaron de manera irregular al país.

"No vamos a producir una regularización masiva como se propuso en el Gobierno de Boric", aseguró el director del Servicio de Migraciones, Frank Sauerbaum.

"6.000 personas de las 182.000 ya cometieron un delito"

La autoridad agregó que "afortunadamente" el decreto "no se llevó a cabo porque hoy día nos hemos enterado que 6.000 personas de las 182.000 ya cometieron un delito".

Kast prometió promover la expulsión de los casi 337.000 inmigrantes irregulares, en su mayoría venezolanos, que viven actualmente en Chile, de acuerdo a cifras oficiales.