Sheinbaum cuestiona el informe de la ONU sobre las desapariciones en México

Publicado por Carlos Dominguez I afp 7 de abril, 2026

La presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, cuestionó este martes a un grupo de expertos de la ONU, a quienes acusó de emitir críticas infundadas contra su Administración tras la publicación de un informe sobre desapariciones forzadas.

El documento fue publicado por los especialistas la semana pasada, quienes pidieron "prevenir, investigar, castigar y erradicar este crimen", que desde hace años afecta profundamente a la sociedad mexicana.

Sheinbaum rechaza las conclusiones del informe

La presidente, visiblemente irritada, dijo que el reporte busca "criticar al Gobierno de México" y llevar una posición a la Asamblea General de Naciones Unidas que su Administración considera que, dado que están atendiendo el tema, "pues no tiene cabida".

El informe sostiene que existen "indicios fundados de que en México se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad". Sheinbaum rechazó esta afirmación al asegurar que no existe "un ataque sistemático en contra de la población" y que las desapariciones están más vinculadas al crimen organizado.

La mandataria ya había señalado el lunes que los expertos revisaron casos ocurridos entre 2009 y 2017, dejando fuera las medidas adoptadas por los gobiernos de izquierda, en el poder desde 2018 con su antecesor y compañero de partido, Andrés Manuel López Obrador, "para erradicar este terrible delito".

"Y la manera en que estructuran el informe, pues tiene muchas debilidades", añadió Sheinbaum, remarcando que este grupo de especialistas no forma parte institucional de la ONU.

La petición de apoyo internacional de México

Días atrás, el Gobierno mexicano presentó un reporte sobre las más de 130.000 personas registradas como desaparecidas en el contexto de la violencia ligada al narcotráfico que afecta al país desde hace décadas. El documento solicita a la Asamblea General apoyo técnico y financiero para México.

Consultada sobre este punto, la presidente se limitó a indicar que su Gobierno mantiene comunicación constante con la oficina en México del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU.