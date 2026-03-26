El Pentágono adiestrará a la Marina de México para fortalecer la seguridad durante el Mundial 2026

Publicado por Alejandro Baños 26 de marzo, 2026

El Senado de México aprobó, con una amplia mayoría de votos afirmativos, la norma que permitirá que el Pentágono envíe un destacamento para que adiestre a los efectivos de la Marina mexicana que se encargarán de la seguridad durante la celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Durante la sesión plenaria de este miércoles, 110 senadores votaron a favor de la iniciativa que, previamente, impulsó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y que tiene como objetivo "reaccionar ante cualquier contingencia". Cinco legisladores se abstuvieron y uno se posicionó en contra.

Tras ser aprobado, "se autoriza permitir el ingreso a territorio nacional de 35 elementos de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América para que participen en el evento SOF 32 denominado Adiestramiento en Preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026 y Ejercicio VITAL ARCHER", informó el Senado a través de un mensaje publicado en redes sociales.

La delegación estadounidense -que estará formada por cuatro elementos del Séptimo Grupo de Fuerzas Especiales del Ejército, 23 integrantes del Equipo 8 Navy SEAL, dos técnicos especializados en desactivación de artefactos explosivos de la Armada y seis elementos de la Agencia de Reducción de Amenazas de Defensa- ingresará en México próximamente a bordo de un un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea.

El adiestramiento está programado para realizarse entre el 3 de abril y el 1 de mayo, según informó AFP. Estará dirigido a miembros de las unidades de Operaciones Especiales y de Protección Aeroportuaria, la Agencia Federal de Aviación Civil y de la Fuerza de Tarea Copa Mundial de Fútbol 2026 (FTCMF 2026).

Esta iniciativa es un punto más en el fortalecimiento de la cooperación entre el Gobierno de Claudia Sheinbaum y la Administración de Donald Trump en materia de seguridad.