Arrestan a una banda chilena que robaba casas de atletas de élite estadounidenses —incluida la de Travis Kelce— tras asaltar al extenista Juan Martín del Potro

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 24 de mayo, 2026

Una banda criminal chilena dedicada a robar viviendas de deportistas de primer nivel en Estados Unidos cayó en Argentina luego de asaltar la casa del extenista Juan Martín del Potro en la ciudad de Tandil. Entre los detenidos hay dos chilenos con alerta roja de Interpol, buscados por el FBI por una serie de robos de alto valor contra figuras de la NFL y la NBA, según informaron el diario argentino Clarín y también el New York Post.

El robo a la propiedad del campeón del US Open 2009 ocurrió el pasado 15 de mayo. Según Clarín, la madre del exdeportista, Elisabet Lucas, llegó a la vivienda del barrio Don Bosco tras ausentarse apenas dos horas y la encontró revuelta. En la vivienda faltaban dólares, joyas, relojes, trofeos y hasta una alianza bañada en oro con la inscripción "Patri 23-12-1983".

El dato que destrabó la causa fue, curiosamente, una infracción de tránsito. La banda había usado un Chevrolet Astra bordó para llegar a Tandil y darse a la fuga, y ese vehículo tenía una multa labrada en la Ciudad de Buenos Aires. A partir de ese registro, según Clarín, los detectives lograron reconstruir las identidades de los acusados. El conductor figuraba como Ignacio Zúñiga Cortes, y en el acta constaba que le había cedido el lugar al argentino Walter D'Amelio.

La investigación, a cargo del fiscal Marcos Eguzquiza y de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Azul (un organismo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires encargado de investigar delitos complejos), derivó en varios operativos. Según Clarín, dos jóvenes chilenos —Zúñiga Cortes y Bastián Jiménez Freraut, ambos de 23 años— fueron apresados en la terminal de Retiro cuando estaban por viajar a Misiones. En otro procedimiento, sobre la ruta 7, cayeron D'Amelio, Rodolfo Cartes Escobar (35) y Alfredo Espinosa Gallardo (23). El mismo medio informó además de un sexto detenido en Chile, Pablo Zúñiga Cartes (24), también con pedido de captura internacional.

Una prueba clave, según ambos diarios, fue el ADN: Jiménez Freraut presentaba una herida cortante al ser detenido, y su sangre resultó compatible con muestras halladas en las casas robadas en Estados Unidos.

La conexión con los deportistas estadounidenses es la que dio dimensión internacional al caso. El New York Post, citando al Departamento de Justicia, sostuvo que la red apuntó durante 2024 y 2025 contra las viviendas de estrellas de la NFL como Patrick Mahomes y Joe Burrow, del jugador de la NBA Bobby Portis y del propio Travis Kelce, figura de los Kansas City Chiefs y prometido de la cantante Taylor Swift. El botín, según cifras del Departamento de Justicia reproducidas por el diario neoyorquino, superó los 3,5 millones de dólares.

El método era sistemático. Los asaltantes alquilaban autos en Florida, reservaban habitaciones de hotel como "centro de operaciones" y usaban identidades falsas, y se trasladaban cientos de kilómetros, por ejemplo hasta Kansas, para concretar los robos cuando los deportistas estaban jugando en condición de visitante para sus franquicias o equipos.

Uno de los asaltados, el basquetbolista Bobby Portis, de los Milwaukee Bucks, relató el episodio en sus redes en noviembre de 2025. El jugador de la NBA contó que, mientras estaba en un partido, alguien entró a su casa y se llevó algunas de sus posesiones más preciadas. Se cree que ese golpe dejó un botín cercano a 1,4 millones de dólares.

Los cuatro detenidos en Argentina serán indagados por el delito de robo, mientras Interpol Washington ya comunicó su interés en extraditar a los dos chilenos buscados por el FBI para juzgarlos en Estados Unidos por asociación ilícita y transporte interestatal de bienes robados.