EN VIVO || Últimos acontecimientos de la guerra en Oriente Medio

Publicado por Diane Hernández 29 de marzo, 2026

La guerra en Oriente Medio vive una nueva escalada, con ataques cruzados entre Estados Unidos, Israel e Irán que han ampliado el conflicto más allá de sus fronteras iniciales. En los últimos días, se han registrado bombardeos en territorio iraní, ofensivas con misiles y drones contra objetivos estadounidenses y un aumento de la actividad de aliados de Teherán en frentes como Yemen y Líbano.

La tensión también se traslada al plano económico, con amenazas sobre el estrecho de Ormuz, una vía clave para el transporte mundial de petróleo, lo que ha generado volatilidad en los mercados energéticos. Mientras tanto, continúan los contactos diplomáticos para tratar de contener la crisis, aunque por ahora sin avances claros en medio de un escenario cada vez más volátil.

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04:16 Siria rechaza ataque contra base de EEUU 10:18 29/03/2026 10:18 29/03/2026 Siria informó este domingo que repelió un ataque con drones procedentes de Irak contra la base estadounidense de Qasrak, en el noreste del país.



Según el funcionario, cuatro drones fueron lanzados desde territorio iraquí, pero todos fueron derribados sin causar víctimas.



Siria responsabilizó a Irak y le pidió evitar que se repitan ataques que amenazan la estabilidad regional

04:13 Guardianes iraníes anuncian ataques contra Baréin y EAU 10:13 29/03/2026 10:13 29/03/2026 Los Guardianes de la Revolución iraníes anunciaron el domingo el lanzamiento de misiles y drones contra plantas de aluminio en Baréin y Emiratos Árabes Unidos (EAU), instalaciones que demostraron vinculadas al ejército estadounidense.



El Ministerio de Defensa de EAU señaló que sus sistemas de defensa aérea respondían a un ataque con misiles y drones.



La prensa estatal de Baréin indicó que dos personas resultaron heridas en un ataque iraní contra una planta de aluminio, según la AFP.

​ Mundo La Administración Trump evalúa operaciones terrestres en Irán que podrían durar semanas Luis Francisco Orozco

04:10 Irán amenaza con atacar universidades de EEUU 10:10 29/03/2026 10:10 29/03/2026 Los Guardianes de la Revolución iraníes amenazaron el domingo con atacar las universidades estadounidenses en Oriente Medio, tras haber informado de la destrucción de dos universidades en Irán por bombardeos estadounidenses e israelíes.



Numerosas universidades estadounidenses tienen campus en países del Golfo, como la Universidad Texas A&M en Catar, o la Universidad de Nueva York en Emiratos Árabes Unidos.



El brazo ideológico del ejército iraní pidió a Washington que condene el bombardeo a las universidades de la república islámica antes del lunes 30 de marzo.